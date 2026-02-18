ЗАРЕЖДАНЕ...
|Европейски портфейл за цифрова самоличност ще бъде с предимство за физическите лица
Издаването, използването и отмяната на портфейл ще е безплатно за физическите лица. Никой обаче няма да бъде задължен да използва портфейл, нито да ограничава използването на електронна услуга само с него, пише в проектозакона.
Портфейлът за цифрова самоличност ще предоставя на гражданите възможността, когато действат с непрофесионална цел, да подписват безплатно с квалифицирани електронни подписи.
Проектът предвижда използване на държавния хибриден частен облак, администриран от министъра на електронното управление, както и интеграция със средата за междурегистров обмен за предоставяне на електронни удостоверения за атрибути от публичните органи.
Съществен финансов елемент е предвидената възможност за издаване на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис за непрофесионални цели с валидност една година чрез българския ЕПЦС, като държавата заплаща на интегрираните квалифицирани доставчици на удостоверителни услуги фиксирана компенсация за всяко издадено удостоверение.
Размерът и редът за изплащане на компенсацията ще бъдат определени по методика, приета с постановление на Министерския съвет.
За изпълнение на европейските изисквания се предвижда утвърждаване на национална схема за сертифициране на ЕПЦС с решение на Министерския съвет, както и дейности по надзор, контрол и уведомяване на Европейската комисия.
За бизнеса и останалите доставчици законът въвежда изисквания за съответствие, вътрешни процедури за сигурност и периодични проверки/оценки на съответствието (на всеки две години) за сметка на доставчиците. Възможни са разходи и за поддържане на финансови гаранции/застраховка, както и за интеграция и оперативна съвместимост, пише pariteni.bg.
За административните органи и доставчиците на електронни административни услуги са предвидени дейности по осигуряване на функционалност за онлайн и офлайн приемане на портфейли, включително адаптации на информационни системи и портали (напр. портала за електронно управление и единния портал за електронно правосъдие).
