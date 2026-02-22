ЗАРЕЖДАНЕ...
|Евгений Кънев: Поздравявам Андрей Гюров, че е успял за толкова малко време да събере такъв екип
"Съставът на служебното правителство буди голям оптимизъм, защото има изключително компетентни хора. Поздравявам Андрей Гюров, че е успял за толкова малко време да събере такъв екип", завяви Евгений Кънев по повод състава на служебния кабинет.
"Ако погледнем голямата картина, ние още не сме завършили прехода. Направихме преход към пазарна икономика и многопартийна политическа система, но не можахме да направим прехода към върховенството на правото, което е върховният принцип на Европейския съюз. Това е първият основен Копенхагенски критерий за членство в ЕС, който ние не покрихме през 2007 година", каза той.
"Няма как да се придвижим напред към нормална европейска демокрация, ако не станат тези реформи, които трябваше да станат още 2007 година и да завършим този преход към нормална европейска държава, което значи върховенство на правото. Оттам идват всички проблеми, които са вследствие на това, че не сме правова държава", допълни Кънев.
Според Емил Димитов поста на Стоил Цицелков, който трябваше да отговаря за честните избори в служебния кабинет, е бил ненужен. "Изобщо не трябваше да се казва така този пост, тъй като изборите се провеждат от ЦИК, а Министерски съвет само подпомага", коментира Димитров.
"В момента имаме едно правителство, което се подкрепя само от една от политическите сили - ПП-ДБ, всички останали партии по разбираеми причини в сегашния парламент са против. Всички ще кажат, че са недоволни от изборите. Тоест тези хора са обречени да проведат избори, които да бъдат обявени за нечестни", каза той за служебния кабинет.
По отношение на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов той заяви, че България е държава на просрочените мандати. "Отдавна Сарафов трябваше да го няма, отдавна трябваше да има нов състав на ВСС, който да избере новия главен прокурор", коментира Димитров.
