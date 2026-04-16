В епоха, в която бърнаут се превръща в реален проблем, бързите и напрегнати пътувания все по-често се възприемат като вредни, вместо възстановяващи.

Извън привлекателността на ярките градски светлини и високоскоростните влакове, все повече пътешественици търсят алтернативни дестинации за почивка, възстановяване и пълно презареждане.

Докато страни като Австрия са известни със своите алпийски уелнес хотели, а Финландия - със сауните си, в Балканския регион една държава все по-ясно се откроява като нова европейска спа дестинаци, пише Euronews.

България – дом на над 700 минерални извора

С над 700 минерални извора, известни със своите лечебни свойства, България привлича все повече туристи, насочени към спа и уелнес преживявания.

"Обнадеждаваща тенденция е, че през последните години желанието за спа туризъм в България се е увеличило с 15%“, заяви Иренa Георгиева, служебен министър на туризма.

"В момента въпросът каква дестинация е България не трябва да бъде формулиран като "България евтина дестинация ли е?", а като "Струва ли си да се посети България?". И вярвам, че все повече европейски туристи отговарят положително на този въпрос“, допълва още тя.

Велинград – спа столицата на Балканите

Град Велинград, разположен на 130 километра от София, е известен като спа столицата на Балканите, според Bulgaria Travel. Сгушен в Родопите, където според легендите е роден митичният певец Орфей, градът е прочут с минералните си води, за които се смята, че подпомагат хора с хипертония, респираторни и стомашно-чревни заболявания.

Сандански – лечебни води и мек климат

В югозападна България, различни хотели в Сандански като Medite Spa Resort & Villas и Park Hotel Pirin предлагат разнообразни спа и уелнес услуги.

Разположен близо до границите със Северна Македония и Гърция, Сандански разполага с около 80 минерални извора с температури от 42°C до 81°C. Благодарение на средиземноморския си климат, градът е известен с води, които се смятат за полезни при заболявания на опорно-двигателната система, нервната система и при артро-ревматични състояния.

Древни корени на балнеологията

Траките, които са обитавали територията на днешна България преди повече от 4000 години, се смятат за първите, които откриват лечебните свойства на водата. Те я ценели толкова високо, че изграждали градове като София, Хисаря, Сандански и Кюстендил около лечебни извори.

Днес световната индустрия за уелнес туризъм се оценява на около 894 милиарда долара (758,7 милиарда евро).

Културен и природен туризъм

Според служебния министър на туризма, все повече посетители от нови пазари се насочват към България и заради културните ѝ предложения.

Досега тази година са издадени около 12 000 разрешителни за работници в туристическия сектор, в сравнение с 24 000 за цялата предходна 2025 година.

Какво още предлага България?

Сред събитията до края на годината са традиционният Розов фестивал, Черешов фестивал и различни танцови и фолклорни музикални празници.

Българските държавни медии съобщават, че Министерството на туризма е обявило 2026 година за "Година на културния туризъм“. Инициативата е част от стратегия за насърчаване на целогодишни пътувания, развитие на местния туризъм и адаптиране към глобалните тенденции за автентични преживявания.

Ключовите приоритети включват здравен, гастрономически, планински, поклоннически и луксозен туризъм.

Почти една трета от страната е планинска, което позволява зимни спортове със ски сезон от около 130 дни в средновисоките и високопланинските курорти, както и летен туризъм с планински преходи.

Преход към целогодишен модел

България има амбиции да се превърне в четирисезонна туристическа дестинация, където посетителите могат да се насладят и на планинско колоездене, климатолечение и нова туристическа инфраструктура.

През януари 2026 г. България стана 21-страна, приела еврото. Въпреки смесените реакции в обществото, анализатори смятат, че това ще подобри туристическия сектор.

"За международните пътешественици, особено от страни като Германия, Франция, Италия, Испания и Бенелюкс, най-осезаемият ефект е опростяването“, коментират от Tourism and Society Think Tank.

"Премахването на обмена на валута и свързаните с него такси подобрява туристическото преживяване и намалява "скритите разходи", които влияят върху избора на дестинация.“