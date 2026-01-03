Ето къде има ограничения и ремонти по магистралите

© Пътните настилки са предимно мокри, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия. Ограничена е видимостта поради мъгла в областите Монтана и Враца.Температурите са в интервала от -14° С до +7°С. Времето над страната е предимно ясно. Слаб до умерен вятър духа в почти цялата страна.



На АМ "Тракия“ движението при Мухово от км 44+400 до км 46+480 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента.



В област Сливен движението в участъка на магистралата от км 242+000 до км 250+000 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на водостоци. Ограничава се аварийната лента. Участъкът е сигнализиран от пътни знаци.



Движението по АМ "Тракия" от км 346+400 до км 349+000 посока София се осъществява с повишено внимание в активната и изпреварващата лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка в аварийната лента. Скоростта е ограничена до 90 км/ч.



Движението от км 1+240 до км 8+500 на АМ "Хемус“ в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км/ч, а МПС над 12 т се движат само в аварийната лента, с цел повишаване на безопасността на движение през зимните месеци, поради незадоволителното състояние на настилката.



В участъка от км 39+372 до км 42+680 за лява и дясна тунелни тръби на пътен тунел "Топли дол“ на АМ "Хемус“, при осигуряване на две ленти посока София /лява тунелна тръба/, се ограничава крайна дясна лента. В дясна тунелна тръба /посока Варна/ движението ще преминава в две ленти в посока София – Варна, но при необходимост и аварийни ситуации в лява тунелна тръба ще се обособява двупосочно движение в дясна тунелна тръба – една лента за посока София и една лента за посока Варна. Движението се регулира от знаково стопанство.



Въведена е временна организация на движението с ограничителни елементи тип "Ню Джърси“ в участъка в област Ловеч от км 87+400 до км 87+675 на лявото платно. Движението в участъка п.в. "Боаза“ – п.в. "Дерманци“ от км 87+800 до км 98+150 е ограничено в двете посоки за МПС над 12,5 т.



Движението в участъка п.в. "Слънчево“ – п.в. "Летище“ от км 416+000 до км 419+000 в област Варна се ограничава в посока София ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Ограничено е движението на извънгабаритни МПС с максимална широчина над 4,5 м.



На АМ "Струма“ движението в участъка от км 16+000 до км 18+000 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната лента.



Движението от км 26+900 до км 32+550 по АМ "Марица" в посока ГКПП "Капитан Андреево“ се осъществява в една лента поради компрометирана дилатационна фуга. Затворена е активната лента, като движението се осъществява в изпреварващата. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 50 км/ч.