ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Ето къде има ограничения и ремонти по магистралите
На АМ "Тракия“ движението при Мухово от км 44+400 до км 46+480 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента.
В област Сливен движението в участъка на магистралата от км 242+000 до км 250+000 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на водостоци. Ограничава се аварийната лента. Участъкът е сигнализиран от пътни знаци.
Движението по АМ "Тракия" от км 346+400 до км 349+000 посока София се осъществява с повишено внимание в активната и изпреварващата лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка в аварийната лента. Скоростта е ограничена до 90 км/ч.
Движението от км 1+240 до км 8+500 на АМ "Хемус“ в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км/ч, а МПС над 12 т се движат само в аварийната лента, с цел повишаване на безопасността на движение през зимните месеци, поради незадоволителното състояние на настилката.
В участъка от км 39+372 до км 42+680 за лява и дясна тунелни тръби на пътен тунел "Топли дол“ на АМ "Хемус“, при осигуряване на две ленти посока София /лява тунелна тръба/, се ограничава крайна дясна лента. В дясна тунелна тръба /посока Варна/ движението ще преминава в две ленти в посока София – Варна, но при необходимост и аварийни ситуации в лява тунелна тръба ще се обособява двупосочно движение в дясна тунелна тръба – една лента за посока София и една лента за посока Варна. Движението се регулира от знаково стопанство.
Въведена е временна организация на движението с ограничителни елементи тип "Ню Джърси“ в участъка в област Ловеч от км 87+400 до км 87+675 на лявото платно. Движението в участъка п.в. "Боаза“ – п.в. "Дерманци“ от км 87+800 до км 98+150 е ограничено в двете посоки за МПС над 12,5 т.
Движението в участъка п.в. "Слънчево“ – п.в. "Летище“ от км 416+000 до км 419+000 в област Варна се ограничава в посока София ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Ограничено е движението на извънгабаритни МПС с максимална широчина над 4,5 м.
На АМ "Струма“ движението в участъка от км 16+000 до км 18+000 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната лента.
Движението от км 26+900 до км 32+550 по АМ "Марица" в посока ГКПП "Капитан Андреево“ се осъществява в една лента поради компрометирана дилатационна фуга. Затворена е активната лента, като движението се осъществява в изпреварващата. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 50 км/ч.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Почина Димитър Пенев
12:40 / 03.01.2026
Проф. Чорбанов: Ако Слави Трифонов беше в парламента, всичко щеше...
12:26 / 03.01.2026
МВнР отвори кризисен телефон за българите във Венецуела
12:38 / 03.01.2026
БНБ обясни как ще бъдат унищожавани българските левове
11:41 / 03.01.2026
Компания излезе с позиция след самоволно поставена табела от нейн...
10:41 / 03.01.2026
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата ...
10:21 / 03.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдеще
07:15 / 01.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS