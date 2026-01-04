ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ето какво е състоянието на магистралите тази сутрин
Дъжд вали в почти всички области. Температурите са в интервала от -4° С до +13°С. Времето над страната е предимно облачно. Слаб до умерен вятър духа в почти цялата страна.
В област София движението при Мухово от км 44+400 до км 46+480 на АМ "Тракия" в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента.
Движението по магистралата в участъка от км 242+000 до км 250+000 и в двете посоки в област Сливен се осъществява с повишено внимание поради почистване на водостоци. Ограничава се аварийната лента. Участъкът е сигнализиран от пътни знаци.
В област Бургас движението по АМ "Тракия" от км 346+400 до км 349+000 посока София се осъществява с повишено внимание в активната и изпреварващата лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка в аварийната лента. Скоростта е ограничена до 90 км/ч.
На АМ "Хемус“ в област София движението от км 1+240 до км 8+500 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км/ч, а МПС над 12 т се движат само в аварийната лента, с цел повишаване на безопасността на движение през зимните месеци, поради незадоволителното състояние на настилката.
Въвежда се ВОБД в участъка от км 39+372 до км 42+680 за лява и дясна тунелни тръби на пътен тунел "Топли дол“ на АМ "Хемус“, при осигуряване на две ленти посока София /лява тунелна тръба/, като се ограничава крайна дясна лента. В дясна тунелна тръба /посока Варна/ движението ще преминава в две ленти в посока София – Варна, но при необходимост и аварийни ситуации в лява тунелна тръба ще се обособява двупосочно движение в дясна тунелна тръба – една лента за посока София и една лента за посока Варна.
Въведена е временна организация на движението с ограничителни елементи тип "Ню Джърси“ в участъка от км 87+400 до км 87+675 в област Ловеч на лявото платно. Движението в участъка п.в. "Боаза“ – п.в. "Дерманци“ от км 87+800 до км 98+150 е ограничено в двете посоки за МПС над 12,5 т.
Движението в участъка п.в. "Слънчево“ – п.в. "Летище“ в област Варна от км 416+000 до км 419+000 се ограничава в посока София заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Ограничено е движението на извънгабаритни МПС с максимална широчина над 4,5 метра.
В област Перник по АМ "Струма“ движението в участъка от км 16+000 до км 18+000 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната лента.
На АМ "Марица“ движението от км 26+900 до км 32+550 посока ГКПП "Капитан Андреево“ се осъществява в една лента поради компрометирана дилатационна фуга. Затворена е активната лента, като движението се осъществява в изпреварващата. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 50 км/ч.
Няма ограничения на АМ "Черно море" и АМ "Европа".
