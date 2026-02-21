ИЗПРАТИ НОВИНА
Енергийният министър обеща компенсации за високите сметки за ток
Автор: ИА Фокус 14:45
© ФОКУС
Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков обеща компенсации за потребителите, при които се установят реални проблеми със сметките за електроенергия. Изявлението той направи при първото си посещение като министър в ПАВЕЦ "Чаира“, където коментира сигналите за завишени фактури и състоянието на енергийната система.

"Най-важното е, че част от жалбите са основателни. Трябва да се стигне до край да се види каква е причината и как да бъдат компенсирани хората“, заяви Трайков. По думите му до края на февруари и началото на март ще бъде направен анализ на всяка отделна жалба и сметка.

Министърът уточни, че проверките се извършват съвместно с Комисията за енергийно и водно регулиране, включително чрез независими лаборатории и контрол на софтуерните системи за отчитане. Целта е да се установи дали проблемите са причинени от грешки в билинг системите или други технически причини. В случаите, в които вече са установени нередности, електроразпределителните дружества са започнали компенсации по собствена инициатива, включително чрез приспадане от бъдещи сметки или възстановяване на суми.

Трайков призова всички граждани, които имат съмнения относно коректността на фактурите си, да подават сигнали до регулатора, за да бъдат извършени проверки.

По отношение на енергийната обстановка в страната министърът увери, че няма населени места в България с прекъснато електрозахранване за повече от шест часа. Отчетени са само локални прекъсвания, които се следят от електроразпределителните дружества. Газопреносната система функционира нормално, а при големите язовири на Националната електрическа компания се извършва контролирано изпускане на вода заради повишения приток, без да има критични или аварийни ситуации.


