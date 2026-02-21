ЗАРЕЖДАНЕ...
|Енергийният министър обеща компенсации за високите сметки за ток
"Най-важното е, че част от жалбите са основателни. Трябва да се стигне до край да се види каква е причината и как да бъдат компенсирани хората“, заяви Трайков. По думите му до края на февруари и началото на март ще бъде направен анализ на всяка отделна жалба и сметка.
Министърът уточни, че проверките се извършват съвместно с Комисията за енергийно и водно регулиране, включително чрез независими лаборатории и контрол на софтуерните системи за отчитане. Целта е да се установи дали проблемите са причинени от грешки в билинг системите или други технически причини. В случаите, в които вече са установени нередности, електроразпределителните дружества са започнали компенсации по собствена инициатива, включително чрез приспадане от бъдещи сметки или възстановяване на суми.
Трайков призова всички граждани, които имат съмнения относно коректността на фактурите си, да подават сигнали до регулатора, за да бъдат извършени проверки.
По отношение на енергийната обстановка в страната министърът увери, че няма населени места в България с прекъснато електрозахранване за повече от шест часа. Отчетени са само локални прекъсвания, които се следят от електроразпределителните дружества. Газопреносната система функционира нормално, а при големите язовири на Националната електрическа компания се извършва контролирано изпускане на вода заради повишения приток, без да има критични или аварийни ситуации.
