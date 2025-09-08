ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Емануил Йорданов: Това е изключително възмутително и недопустимо
Автор: Цоня Събчева 16:49Коментари (1)301
©
Да бъде нанесен побой над човек, който се легитимира като ръководител на областната структура на МВР, и то такъв побой, който да го вкара в болница, е изключително възмутително и недопустимо и трябва да бъде санкционирано по най-строгия начин. Това каза адвокат Емануил Йорданов – бивш народен представител и бивш министър на вътрешните работи, в предаването "Метроном“ на Радио "Фокус“

Към момента има наслагване на различни факти и излагане на противоречиви версии, но това по думите му е нормално за началото на всеки наказателен процес. В хода на производството обвиняемите изнасят своите версии за случая, които обикновено имат и защитна функция, допълни юристът.

Йорданов призова към избягване политизирането на случая. "За мен случаят започва като едно обикновено хулиганство, което прераства в жесток побой, с нанасяне на недопустими удари на човек.“

Според него е възможно наказателното производство да се забави и мярката за неотклонение на обвиняемите да бъде заменена с по-лека. "Смятам, че трябва да бъдат наложени по-строги санкции и след това да бъде осъществяван допълнителен контрол“, заяви Йорданов.

Липса на възпитание и на морал са причините за липсата на уважение към институциите. "Част от обяснението се крие и в поведението на институциите, защото всички сме виждали и драстични хулигански прояви дори в Народното събрание“, допълни бившият народен представител.

Той отбеляза, че поредицата критични инциденти през изминалите седмици създават впечатление за пълен разпад на държавата. "Просто трябва да се работи с мисълта, че управлението на държавата е делнична дейност и всеки ден трябва да се прави по нещо. Когато има такива тежки проблеми, те трябва да бъдат анализирани от съответните специалисти, а не да се прехвърля отговорност и да се разчита на една единствена институция. Има много случаи, когато към МВР са насочвани много упреци, които би трябвало да са насочени към други държавни органи. МВР не може да отговаря за всичко в държавата“, коментира бившият вътрешен министър.


Още по темата: общо новини по темата: 24
08.09.2025 »
08.09.2025 »
07.09.2025 »
07.09.2025 »
06.09.2025 »
06.09.2025 »
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Няма нужда да се натягаш на Пеевски, няма нужда.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Райско кътче у нас се превръща в пустиня
15:25 / 08.09.2025
Десетки семейства не могат да влязат в жилища, които са платили и...
15:12 / 08.09.2025
Верижна катастрофа на АМ "Тракия" до Пловдив
14:55 / 08.09.2025
Държавата остави Ники от Калофер без лечение
14:41 / 08.09.2025
За какво време да се подготвим до края на септември?
14:42 / 08.09.2025
Километрични задръствания по пътищата на страната
14:29 / 08.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ почетоха нашия празник
Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ почетоха нашия празник
17:42 / 06.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Един от най-великите остаря с още една година
Един от най-великите остаря с още една година
23:05 / 06.09.2025
Той винаги ще има специално място в нейното сърце, въпреки че тя сега е с друг
Той винаги ще има специално място в нейното сърце, въпреки че тя сега е с друг
17:36 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Застреляха Алексей Петров
Лято 2025
Природни стихии
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: