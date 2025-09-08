ЗАРЕЖДАНЕ...
|Емануил Йорданов: Това е изключително възмутително и недопустимо
Към момента има наслагване на различни факти и излагане на противоречиви версии, но това по думите му е нормално за началото на всеки наказателен процес. В хода на производството обвиняемите изнасят своите версии за случая, които обикновено имат и защитна функция, допълни юристът.
Йорданов призова към избягване политизирането на случая. "За мен случаят започва като едно обикновено хулиганство, което прераства в жесток побой, с нанасяне на недопустими удари на човек.“
Според него е възможно наказателното производство да се забави и мярката за неотклонение на обвиняемите да бъде заменена с по-лека. "Смятам, че трябва да бъдат наложени по-строги санкции и след това да бъде осъществяван допълнителен контрол“, заяви Йорданов.
Липса на възпитание и на морал са причините за липсата на уважение към институциите. "Част от обяснението се крие и в поведението на институциите, защото всички сме виждали и драстични хулигански прояви дори в Народното събрание“, допълни бившият народен представител.
Той отбеляза, че поредицата критични инциденти през изминалите седмици създават впечатление за пълен разпад на държавата. "Просто трябва да се работи с мисълта, че управлението на държавата е делнична дейност и всеки ден трябва да се прави по нещо. Когато има такива тежки проблеми, те трябва да бъдат анализирани от съответните специалисти, а не да се прехвърля отговорност и да се разчита на една единствена институция. Има много случаи, когато към МВР са насочвани много упреци, които би трябвало да са насочени към други държавни органи. МВР не може да отговаря за всичко в държавата“, коментира бившият вътрешен министър.
