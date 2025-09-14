ЗАРЕЖДАНЕ...
|Експерти предупреждават: Намаляването на такса "сградна инсталация" може да ощети едни потребители за сметка на други
Според БЕМФ, решението на ВАС е предизвикано от среди и политици без необходимата експертиза и разбиране за рисковете, които носи, като потенциално ще засегне потребителите. Експертите подчертават, че всяка методика може да бъде критикувана, но прилагана с консенсус тя изпълнява предназначението си съгласно Закона за енергетиката.
"Дълбоко сме убедени, че целта на това решение е отмяната на таксата "сградна инсталация“ или нейното намаляване, което ще ощети едни потребители за сметка на други. Това е несправедливо и неминуемо ще предизвика обществено недоволство“, се посочва в позицията на БЕМФ.
Според експертите, всяка нова методика ще изисква минимум 30 дни за обществено обсъждане на различни нива, включително в КЕВР, което означава, че за новия отоплителен сезон България може да остане без действаща методика за дялово разпределение.
В тази връзка БЕМФ предлага няколко конкретни мерки:
1. ВАС да промени решението си, като задължи Министерството на енергетиката да предложи една или няколко методики за дялово разпределение, които да бъдат предмет на избор от абонатите.
2. Министерството на енергетиката да предложи промени в Закона за енергетиката, които да регламентират възможността за избор на методика от страна на етажните собственици.
3. Фирмите за дялово разпределение да изготвят сравнителни анализи с различни варианти на "сградна инсталация“ – 30%, 20%, 15% – по типове сгради и за различни ситуации на ползване на централно отопление.
4. Асоциацията на топлофикационните дружества заедно с БЕМФ и други организации да организират кръгла маса до края на годината, на която да информират обществото за ролята на топлофикационните дружества в енергийния баланс на страната и да предложат мерки за тяхното икономическо стабилизиране.
"Само тези, които подценяват риска от фалити на топлофикационни дружества, не осъзнават сериозността на проблема. Отказът от прилагане на тези действия крие реална опасност от хаос в доставката и разпределението на топлинната енергия във всички топлофикационни дружества в страната“, предупреждават експертите на БЕМФ.
