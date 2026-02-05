ИЗПРАТИ НОВИНА
Експерт за високите сметки на тока: Електромерите мерят количество енергия, не зависи от еврото
Автор: ИА Фокус 08:26Коментари (1)2445
©
Електромерите мерят количество енергия, не зависи от еврото. Това обясни пред NOVA Таско Ерменков от КЕВР по повод високите сметки за ток. Той съобщи, че проверката на жалби не е нещо непознато за комисията. За миналата година били получили над 1500 жалби, но само 77 били за сметки.

На всеки един от клиентите, който е подал документи, ще бъде направена проверка на измервателния уред, увери Ерменков.

Няма да остане жалба, която да не е проверена, категоричен беше той. 

И добави, че всеки случай е индивидуален. "Въпросът за количествата ток също може лесно да бъде проверен, един ват не може да бъде купен, без да е отчетен", каза Ерменков.


04.02.2026 Велислава Делчева: Получихме сигнал от пенсионер със сметка от около 280 евро при минимална пенсия от 340 евро
04.02.2026 Корнелия Нинова: ЕРП-тата се държат като кожодери
04.02.2026 Енергиен експерт: Не можем да твърдим, че има някаква масовост на завишени сметки за ток
04.02.2026 Омбудсманът с препоръка до КЕВР и енергийното министерство за проверка на сметките за ток






Нашите сметки за ток са както винаги. Никакви драстични разлики нямаме.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Пластичен хирург: Жената нямаше нос, част от устата, не можеше да...
09:48 / 05.02.2026
09:48 / 05.02.2026
Кренвиршите и саламите в една категория с цигарите и азбеста, пот...
09:32 / 05.02.2026
09:32 / 05.02.2026
Георги Тошев си намери нова работа
09:04 / 05.02.2026
Гражданин: Сегашна ми сметка е 240 евро, миналия месец беше около...
08:56 / 05.02.2026
08:56 / 05.02.2026
Силен сняг на Пампорово, идва още много
08:51 / 05.02.2026
08:51 / 05.02.2026
Електронните услуги в портала на НАП ще бъдат временно недостъпни...
09:09 / 05.02.2026
09:09 / 05.02.2026

Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
09:40 / 03.02.2026
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
09:40 / 03.02.2026
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Тежък удар пред заведение за гироси в Пловдив, дете е оперирано по спешност
17:35 / 03.02.2026
Тежък удар пред заведение за гироси в Пловдив, дете е оперирано по спешност
17:35 / 03.02.2026
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
12:18 / 04.02.2026
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
12:18 / 04.02.2026
Адвокат по медицинско право: Предполага се камерите с охранителна цел да са извън обектите и да имат съответните стикери
10:06 / 03.02.2026
Адвокат по медицинско право: Предполага се камерите с охранителна цел да са извън обектите и да имат съответните стикери
10:06 / 03.02.2026
Издаден е червен код за 5 февруари
Издаден е червен код за 5 февруари
14:17 / 04.02.2026
