|Експерт за високите сметки на тока: Електромерите мерят количество енергия, не зависи от еврото
На всеки един от клиентите, който е подал документи, ще бъде направена проверка на измервателния уред, увери Ерменков.
Няма да остане жалба, която да не е проверена, категоричен беше той.
И добави, че всеки случай е индивидуален. "Въпросът за количествата ток също може лесно да бъде проверен, един ват не може да бъде купен, без да е отчетен", каза Ерменков.
