|Експерт: Възможно е недобросъвестни кредитори да търсят клиенти през социалните мрежи
Пред БНР Станислава Стратиева от асоциацията обясни, че при кредитите с фиксирана лихва няма да има никакви промени. По думите ѝ тук "капани" няма. Тя подчерта, че регулаторът е изключително строг по отношение на компаниите с банков лиценз, които подлежат на надзор от страна на БНБ.
За кредитите с променлив лихвен процент Стратиева посочи, че добрите практики показват, че този лихвен процент не се влияе от някакви пазарни промени, които предстоят. "Обикновено те са вързани към индекси. Това касае най-вече банковите услуги. Повечето компании, които предоставят небанкови финансови услуги, имат фиксиран лихвен процент и хората предварително имат информация за вноските", посочи тя.
От утре влиза в сила двойното обозначаване - в левове и евро - тогава всички търговци и компании, които предоставят услуги, трябва да имат тази информация. "Това, че има цена, изписана в евро, не означава, че те могат да плащат в евро до края на годината и че ще получават заемите си в евро", уточни Стратиева в интервю за предаването "Преди всички".
Има различни канали, по които хората могат да получават услуги, напомни тя и подчерта, че има хора, които заявяват кредити през социалните мрежи:
"Това не означава, че използването ѝ през определен канал ще повлияе на цената. Сумите и вноските са официални за всички канали на компаниите и подлежат на регулация от страна на БНБ".
По думите ѝ не е важен пътят, по който теглим кредита, а е важно от кого го теглим:
"Практиката показва, че има доста нелоялни хора, които са развили търговска дейност, предоставяйки тип лихварски услуги, и е възможно те да търсят свои клиенти през социалните мрежи".
Стратиева апелира хората, които имат необходимост от пари, да направят проверка в интернет дали компанията има официален национален телефон и сайт, представителство с офиси, за да знаят, че кредиторът е регулиран и няма опасност.
Проверка може да се направи и на сайта на БНБ. Хората могат да направят проверка за 2-3 минути, подчерта тя.
Финансовият сектор полага изключителни усилия, за да ограмоти младото поколение, подчерта Стратиева. Тя вярва, че хората са повишили своето ниво на финансова грамотност.
Тя отбеляза и друг аспект - че младите хора ползват финансовите услуги за по-емоционален вид разходи.
"Те имат добри доходи, през които да обслужват това кредитиране, и така са изкушени. Самите кредитни институции полагат изключителни усилия по отношение на пресяването и одобрението, което реализират".
"Не е практика за отговорните компании да крият информацията за размера на вноската. Хората са наясно с вноската, която имат като ангажимент", смята специалистът.
Според нея законовите регулации на сектора са достатъчни, за да гарантират правата и на двете страни. Според нея регулацията е балансирана.
"Това да се обслужват малките заеми, които са малка сума и са краткосрочни, може да доведе до изграждане на позитивен кредитен рейтинг", подчерта Станислава Стратиева. По думите ѝ, ако един човек е теглил заем от небанкова финансова институция и го е плащал редовно, това е част от позитивното му кредитно досие.
