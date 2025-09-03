ИЗПРАТИ НОВИНА
Експерт: Средно носим една дреха 7-8 пъти и вече става ненужна. България изостава и това струва скъпо на природата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:52
©
Всяка година в България се изхвърлят около 100 000 тона дрехи и битов текстил – количество, което експертите сравняват с теглото на Националния дворец на културата, умножено по пет. Основната причина е нарастващото потребление и феноменът на ултра бързата мода, при който дрехите се носят средно едва 7–8 пъти, преди да се изхвърлят.

По информация на Българската асоциация за кръгов текстил, всяко домакинство у нас купува средно 15 килограма текстил годишно, а изхвърля около 11 килограма. Въпреки че Европейският съюз задължи страните членки да въведат разделно събиране на текстил от 1 януари 2025 г., България е единствената държава, която все още не е транспонирала изискването.

"Системите за разделно събиране към момента са на доброволни начала“, посочва пред БНТ Сирма Желева от Българската асоциация за кръгов текстил.

Данните сочат, че у нас едва 10% от изхвърления текстил се събира разделно. На ниво ЕС картината също е тревожна – само 1% от текстила се рециклира и използва повторно в производството.

Все пак поне половината от постъпилите за обработка количества се сортират и се насочват за повторна употреба. Част от останалия текстил се преработва в почистващи кърпи или нови влакна, като под 1% достига до депа за отпадъци.

Експертите предупреждават, че предстоящите регулации от Брюксел ще засегнат и дрехите от китайските платформи, които трудно подлежат на рециклиране и рядко могат да се използват повторно.

Производството на текстил е сред най-ресурсоемките индустрии. За добив на суровини за текстил се изразходва количество вода, което би покрило нуждите на 1,7 милиарда души годишно, а секторът заема пето място по въглероден отпечатък в Европа.

Така с обновяването на гардероба си средностатистическият европеец изразходва вода, която може да задоволи битовите му нужди за няколко месеца.







