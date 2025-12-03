ЗАРЕЖДАНЕ...
|Експерт: Липсата на квалификация остава основно препятствие пред наемането на дългосрочно безработни
Зам.-изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Габриела Горанова-Димчева подчерта значението на индивидуалния подход от страна на работодателите.
"Индивидуалното отношение е ключово – от адаптацията към работното място и уточняване на изискванията към служителите, до стимулиране на професионалното им развитие“, посочи тя в интервю за БНР.
Горанова-Димчева представи и актуалните данни за пазара на труда. По думите ѝ през октомври е отчетена стабилна тенденция – регистрираната безработица остава ниска, на ниво 5,15%, което е леко подобрение спрямо същия период на предходната година. Това представлява около 146 000 регистрирани безработни.
Само през октомври работа са започнали близо 16 000 души. В по-широк план – от началото на годината до края на октомври – в заетост са включени почти 140 000 безработни лица.
Според Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите към Българската стопанска камара, е необходима промяна в политиките за заетост, за да отговорят на съвременните потребности на пазара. Той отбеляза, че работодателите често разчитат на програми за субсидирана заетост, които ежегодно осигуряват между 50 и 60 хиляди работни места.
"Основният проблем е липсата на необходимата квалификация у много от безработните, особено сред дългосрочно безработните, за да заемат свободните позиции и да отговорят на бъдещите потребности на бизнеса“, коментира Томов.
На официална церемония, провела се на 2 декември в София, бяха отличени най-активните работодатели от цялата страна, работили в партньорство с Агенцията по заетостта за осигуряването на заетост на безработни лица.
