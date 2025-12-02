ЗАРЕЖДАНЕ...
Експерт: Кешът е силно препоръчителен, дръжте по 100 евро на член от семейството
"Най-доброто време да започнете да мислите за пенсионен фонд е днес. Богатството се натрупва основно чрез време и сложна лихва. Капитализацията означава доходност върху предишна доходност. Страхът от фондовите пазари е необоснован. За развитите икономики участието в пазари е напълно естествено и нормално“, каза Китипов.
Той допълни, че дългосрочните инвестиции работят, защото времето превръща малките вноски в значителни суми.
"Сложната лихва увеличава не само първоначалния капитал, но и натрупаната доходност. Това означава, че всеки пропуснат месец струва реални пари в бъдеще. Хората често подценяват този ефект, защото не е видим веднага. Но именно търпението и постоянството създават богатството“, обясни финансовият консултант.
По думите на експерта лоша инвестиция няма, а единствено можем да сгрешим, ако не инвестираме парите си.
"Да, има лоши инвестиции и това е липсата на инвестиция. Само че ще ви кажа в какво. Липсата на инвестиция в познание и в финансово образование. Защото тогава няма как да прецените и да разберете какъв потенциал имат пазарите“, бе категоричен той.
Китипов отбеляза и че съществува грешно разбиране, че някои хора гледат на инвестициите като на хазарт, но подчерта, че това категорично не е така.
"Инвестициите не са хазарт. В хазарта имаш черно и червено, докато на финансовите пазари ти ставаш съсобственик на компания и носиш реални права и отговорности. Това е съвсем различна логика“, посочи той.
Относно това дали кешът има място в добър финансов план днес, той заяви, че наличните пари имат важно значение, особено при извънредни ситуации като прекъсване на електрозахранването.
"Европейските експерти препоръчват всяко домакинство да разполага с кеш – по 100 евро на член от семейството – сума, която да осигури първите 72 часа при криза с електрозахранването. Причината е, че когато електросистемата не функционира, хората с пари по сметки и карти реално не могат да ги използват. Затова наличният кеш се смята за силно препоръчителен“, обясни Китипов.
