© "Схемите за крадене на пари от държавата са прости, като да вземеш близалка от устата на дете". Това заяви Мирослав Ненков, бивш служебен министър на здравеопазването, пред Цветанка Ризова в предаването "Лице в лице".



Според него ако се спрат тези кражби, 9-те млрд. от бюджета ще стигнат, "ще останат за крадене и няма да се доплаща". Той твърди, че огромни суми изчезват от тези пари. "Корпуцията убива физически, буквално", заяви Ненков.



Влизането в европейската финансова система ще се отрази на тъмните потоци пари, които текат отдолу под повърхността, смята бившият служебен министър."Ще се отрази на здравеопазването с в външния контрол, защото нашият контрол не става за нищо", каза още той.



"Ако някой се опълчи на системата, някой ще загуби живота си, защото тъмните субекти - те са тези, които имат сметка от измамите в здравната система. Въпросът със заплащането на специализацията на младите лекари също няма да се реши, защото тези тъмни фигури нямат полза от младите лекари. Те са малко като избиратели. Младите лекари нямат значение. Няма как човек да се опълчи на злите сили ей така, или ще става постепенно, или с огън и меч", заяви Ненков.



И разказа, че когато е бил служебен министър едни пари е пренасочил от една болница в друга, защото тази болница не ги е похарчила, а редът е такъв, че ако не се похарчат, те се губят. Депутатка от региона на тази болница казала "Защо взехте парите от нашата болница, д-р Ненков?". Директорът не е похарчил парите от тази болница, които по закон му се полагат, д-р Ненков е взел парите на болница. Самата депутатка така пречи на цялата система, заяви Ненков.



Ако някой в българската здравна система наистина реши да спре кражбите, рискува не просто поста си, а живота си. Според него поне половината от милиардите, предвидени за здравеопазване, потъват в сенчести схеми, контролирани от силни задкулисни интереси, а всяка опит за реформа се сблъсква с "магнитното поле“ на тези мрежи.



Според него в системата действат силно обвързани интереси, които контролират милиарди, и всеки, който се опита да ги ограничи, се сблъсква със заплахи, политически натиск и дори губи живота си.



"Тъмни намагнитизирани фигури“ – така Ненков описа хората, които стоят зад схемите за източване на бюджета. Те не само блокират реформите, но и преследват публично всеки опит за прозрачност. По негови думи, 4 милиарда лева годишно се отклоняват само от лечебните заведения. Това прави почти половината от целия здравен бюджет, който през 2025 г. надхвърля 9 милиарда лева.



Ненков подчерта, че механизмите са прости – от завишени обществени поръчки до контролирани търгове и фиктивни разходи. Той даде пример със скандалната разлика в цените при една тривиална обществена поръчка – чаша, която струва 1 лев, но се купува за 35. Остатъкът потъва в нечии джобове.



"Това е само дребното ниво. Голяма част от парите се разпределят по политически и икономически канали, които не могат да бъдат засегнати от никой министър, ако иска да оцелее политически или физически“, подчерта Ненков. Той припомни случая с ген. проф. Николай Петров, който след като направи реформа за оптимизиране на разходите в Бърза помощ, беше принуден да подаде оставка под натиска на политически лидери и медийна атака.



"Професорът направи честен конкурс за свързаността на Бърза помощ и от 2 млн. на месец разходът стана 700 000 на година, но ваш колега излезе със сърцераздирателен репортаж за това какво бил правел генералът във ВМА без да има нарушения, но бе много атрактивно жестоко "смелият“ банкенски лидер, който каза "Кой каквото е правил, да си носи отговорност“ и Николай Петров си подаде оставката. Това е цената, която плати, за да направи разходът по-малък“, каза д-р Ненков.



Според него служебното правителство, което вероятно ще бъде съставено скоро, не може да реформира нищо в здравната система. "Няма как, защото тъмните намагнитизирани фигури, които дебнат в тъмното, какво ще кажа аз, за да пострадате вие, управляват процесите. Ако министъра на здравеопазването, без значение кой е, се опита да направи нещо, в най-добрия случай ще си подаде оставка“, обясни той.



Бившият министър подчерта и още един проблем – липсата на млади лекари и целенасочено неглижиране на този въпрос. Причината – те не са електорално значима група и не са нужни на задкулисните играчи в системата.



Д-р Ненков очерта и важна международна перспектива – еврозоната. Според него влизането на България в еврозоната може да ограничи течовете, тъй като външният контрол ще е далеч по-ефективен от "нашенските проверяващи, които се страхуват от същите онези, които отстраниха Мария Цънцарова“.



Така картината, която той описа, не е просто на неработеща система, а на система, която активно се самосъхранява чрез корупция и натиск, със сериозни последици за пациентите, лекарите и цялото общество. Промяна може да има, но само ако обществото изиска такава – гласно, без страх и с настояване за външен, независим контрол.



"Огромни са интересите – 9 милиарда е сегашният бюджет. И следващият ще е толкова. Върху тези пари има силно привлечени от магнитното поле погледи, които могат да разкарат ваша колежка с лекота и то във водеща медия. Представете си какво могат да направят с един доктор, който е станал министър“, зави д-р Ненков.



"Самозабравилите се върховни лидери гледат как ония рошавия зад океана прави бели по чуждите държави и си мечтаят за нещо подобно, а те са само локално силни“, добави той.



"Ако някой се опълчи на тази система, ще загуби живота си, защото в нея тъмните фигури са тези, които имат сметка", каза още бившият министър.



