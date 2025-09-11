ЗАРЕЖДАНЕ...
|Екостикерът, който досега се поставяше на предното стъкло на автомобилите, отпада окончателно
Отпадането на стикера е резултат от съдебно решение, влязло в сила на 6 септември. Вече информацията за екокатегорията, номера и вида на автомобила ще се съхранява в базата данни на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация" (ИААА). Контролът на пътя ще се извършва чрез справки в този регистър, а не чрез физически стикер на колата.
По отношение на ограничаването на движението на замърсяващи автомобили в градските зони, Караджов поясни, че засега единствено София е поискала достъп до данните, като са закупени два детектора за четене на информацията. Той подчерта, че качеството на въздуха зависи предимно от кметовете и техните мерки, а не от екостикерите.
Промените в наредбата за техническите прегледи, които ще регламентират новия метод за контрол, са готови и ще бъдат публикувани за обществено обсъждане в близките дни.
