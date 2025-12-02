ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Еконт" спира част от услугите си
Според компанията непрекъснатият ѝ растеж се дължи на постоянни иновации – както технологични, така и в бизнес моделирането.
"Вярваме в личната отговорност и непрекъснатото усъвършенстване. За да предложим съвършена услуга, трябва да премахнем излишното и да насочим усилията си към най-важното“, посочват от Еконт.
Като част от промяната компанията ще се изтегли от следните услуги: пощенски писма и малки пратки; пощенски парични преводи и масов разнос на рекламни материали в пощенски пликове.
От Еконт подчертават, че поддържането на пощенски сервиз вече не носи необходимата добавена стойност за техните клиенти, които основно търсят бързи, гъвкави и надеждни куриерски доставки. Компанията смята, че е дошъл моментът логистичните фирми в страната да се специализират: "От ‘правим всичко’ към ‘правим едно нещо, но най-добре’.“
Постепенното отпадане на пощенските услуги ще се осъществи в следващите месеци, като целта е до началото на пролетта Еконт да се фокусира почти изцяло върху логистиката на малки пратки.
Компанията уверява, че остава посветена на обслужването на физически лица и на развитието на перфектната куриерска услуга. "Ще работим по това непрекъснато“, заявяват от екипа.
В края на съобщението Еконт отправя пожелания за весели празници и година, изпълнена с прекрасни преживявания.
