ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Екатерина Михайлова: Това, което виждаме в Народното събрание, е кошмар
Автор: ИА Фокус 11:24Коментари (0)215
© NOVA
Това, което виждаме в Народното събрание, е кошмар. Решението да имаме работещ парламент по време на предизборна кампания не знам доколко е добро. Дава възможност за парламентарен контрол върху правителство, което депутатите не са избрали. Това е странно, защото то е назначено от президента. Парламентът по-скоро може да отврати хората от гласуване, ако нищо не се промени до 19 април. Това каза преподавателят по конституционно право и бивш депутат проф. Екатерина Михайлова. 

Конституционалистът е противник на служебното управление. "Не приемам тезата на президента, че не носи отговорност за служебния кабинет, тъй като тя не го е избрала. Смятам, че отговорността се споделя между двама души - държавния глава и кандидата за министър-председател. Йотова е дала вот на доверие, но ако не приема част от състава на кабинета, може да го върне докато проблемният човек не бъде сменен. Не е вярно, че нищо не зависи от президента, дори немалко зависи. Гюров реагира бързо именно след реакцията на Йотова по казуса с Цицелков. Тя може да иска от премиера промяна в правителството“, уточни тя.

Припомняме, че Стоил Цицелков, който беше назначен за служебен заместник-министър-председател по честни избори, подаде оставка едва ден след встъпването си в длъжност. Решението му да се оттегли бе прието от президента Илияна Йотова и служебния премиер Андрей Гюров. Основният повод за тази развръзка бяха твърдения за забрана от Европейската комисия да участва в мисии за наблюдение на избори за период от пет години, наложена през 2020 г. Информация, потвърдена от NOVA. Михайлова коментира темата навръх Сирни Заговезни.

"Прошката е много личен акт, обществото не може да я дава колективно, защото това би било в разрез със смисъла ѝ. Когато има нещо, което може да смути работата на някого в държавното управление, то трябва да се провери. Към такива хора се изисква да имат чисто минало, иначе се пораждат съмнения. А това изважда от строя такъв човек. В правилника на НС се говори за етични норми, трябва да бъде създаден и такъв закон. Когато ще заемеш позиция, от която зависи съдбата на много хора, не трябва да има съмнение за миналото ти, с оглед на настоящето и бъдещето. Андрей Гюров трябваше да провери Цицелков, но нямаше как да узнае всичко - няма механизмите да го направи, докато избира състав на кабинет. Проверка могат да направят само държавни институтции. Трябва да има процедура, която да позволява събиране на обща информация преди предлагането на министри. Не е важно да има активна присъда, а и да няма престъпване на моралните норми на поведение“, коментира професорът.

Според Михайлова е възможно да се стигне до отстраняване на и.ф. главен прокурор, но тя не изрази оптимизъм, че това ще се случи с този състав на ВСС. "Има немалко становища на съдилища, които казват, че има проблем с тази длъжност. Би трябвало ВСС да се съобразява със съда“, смята тя.


Още по темата: общо новини по темата: 165
22.02.2026 Корнелия Нинова: Не виждам "нова посока" в БСП
22.02.2026 Георг Георгиев: Очевидно е в какви проблеми се замеси този служебен кабинет още със старта си
22.02.2026 Вежди Рашидов за Цицелков: Самото му назначаване беше "напълно неадекватно" и израз на поредно безхаберие
21.02.2026 От ЦИК настояват за стандартизирани паравани за гласуване 
21.02.2026 Диана Дамянова: Дали Гюров е потърсил пълна информация за миналото на назначения от него Стоил Цицелков
21.02.2026 МЗ: Не сме взимали решения за освобождаване на директори на лечебни заведения по политически или изборни съображения
предишна страница [ 1/28 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Експерти: На "Петрохан" е имало дронове, кемпери и мотори за поне...
10:03 / 22.02.2026
22-годишен мъж, обявен за мъртъв, се оказа жив
10:11 / 22.02.2026
Днес се иска прошка! Голям празник е!
08:47 / 22.02.2026
Ще се радваме на хубаво време през следващата седмица
09:06 / 22.02.2026
Зимната обстановка предизвика хаос в страната
08:48 / 22.02.2026
Асен Христов: Цялата истерия с повишените сметки за тока не същес...
20:54 / 21.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Работодатели няма да могат да предоставят ваучери до края на годината, ако държавната квота не бъде увеличена
Работодатели няма да могат да предоставят ваучери до края на годината, ако държавната квота не бъде увеличена
12:32 / 20.02.2026
Днес на 51 става една от най-красивите българки
Днес на 51 става една от най-красивите българки
13:41 / 20.02.2026
Половината от населението на Европа се отказва от собствено жилище
Половината от населението на Европа се отказва от собствено жилище
12:19 / 20.02.2026
ЧСИ налага възбрана върху сградата на болница "Селена" и пристъпва към опис на имота и оборудването
ЧСИ налага възбрана върху сградата на болница "Селена" и пристъпва към опис на имота и оборудването
11:26 / 20.02.2026
Започна битката за 80 млн. долара в наследство
Започна битката за 80 млн. долара в наследство
11:27 / 20.02.2026
Жена изтегли 70 000 евро от чужда банкова карта, арестуваха я
Жена изтегли 70 000 евро от чужда банкова карта, арестуваха я
20:13 / 20.02.2026
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ 2026
Парламентарни избори 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: