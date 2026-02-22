ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Екатерина Михайлова: Това, което виждаме в Народното събрание, е кошмар
Конституционалистът е противник на служебното управление. "Не приемам тезата на президента, че не носи отговорност за служебния кабинет, тъй като тя не го е избрала. Смятам, че отговорността се споделя между двама души - държавния глава и кандидата за министър-председател. Йотова е дала вот на доверие, но ако не приема част от състава на кабинета, може да го върне докато проблемният човек не бъде сменен. Не е вярно, че нищо не зависи от президента, дори немалко зависи. Гюров реагира бързо именно след реакцията на Йотова по казуса с Цицелков. Тя може да иска от премиера промяна в правителството“, уточни тя.
Припомняме, че Стоил Цицелков, който беше назначен за служебен заместник-министър-председател по честни избори, подаде оставка едва ден след встъпването си в длъжност. Решението му да се оттегли бе прието от президента Илияна Йотова и служебния премиер Андрей Гюров. Основният повод за тази развръзка бяха твърдения за забрана от Европейската комисия да участва в мисии за наблюдение на избори за период от пет години, наложена през 2020 г. Информация, потвърдена от NOVA. Михайлова коментира темата навръх Сирни Заговезни.
"Прошката е много личен акт, обществото не може да я дава колективно, защото това би било в разрез със смисъла ѝ. Когато има нещо, което може да смути работата на някого в държавното управление, то трябва да се провери. Към такива хора се изисква да имат чисто минало, иначе се пораждат съмнения. А това изважда от строя такъв човек. В правилника на НС се говори за етични норми, трябва да бъде създаден и такъв закон. Когато ще заемеш позиция, от която зависи съдбата на много хора, не трябва да има съмнение за миналото ти, с оглед на настоящето и бъдещето. Андрей Гюров трябваше да провери Цицелков, но нямаше как да узнае всичко - няма механизмите да го направи, докато избира състав на кабинет. Проверка могат да направят само държавни институтции. Трябва да има процедура, която да позволява събиране на обща информация преди предлагането на министри. Не е важно да има активна присъда, а и да няма престъпване на моралните норми на поведение“, коментира професорът.
Според Михайлова е възможно да се стигне до отстраняване на и.ф. главен прокурор, но тя не изрази оптимизъм, че това ще се случи с този състав на ВСС. "Има немалко становища на съдилища, които казват, че има проблем с тази длъжност. Би трябвало ВСС да се съобразява със съда“, смята тя.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Експерти: На "Петрохан" е имало дронове, кемпери и мотори за поне...
10:03 / 22.02.2026
22-годишен мъж, обявен за мъртъв, се оказа жив
10:11 / 22.02.2026
Днес се иска прошка! Голям празник е!
08:47 / 22.02.2026
Ще се радваме на хубаво време през следващата седмица
09:06 / 22.02.2026
Зимната обстановка предизвика хаос в страната
08:48 / 22.02.2026
Асен Христов: Цялата истерия с повишените сметки за тока не същес...
20:54 / 21.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Днес на 51 става една от най-красивите българки
13:41 / 20.02.2026
Половината от населението на Европа се отказва от собствено жилище
12:19 / 20.02.2026
Започна битката за 80 млн. долара в наследство
11:27 / 20.02.2026
Жена изтегли 70 000 евро от чужда банкова карта, арестуваха я
20:13 / 20.02.2026
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS