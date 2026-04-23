Християните почитат днес света мъченица Александра и свети мъченик Лазар Български. Света Александра била съпруга на император Диоклетиан и изповядвала езическите ритуали. Тя станала свидетел как измъчвали Свети Георги, а той останал с несломена вяра.
Видяла как Господ изцерявал неговите рани и той отново бил невредим. Свети Георги не изпитвал никакъв страх и открито казвал на своите мъчители, че е християнин и вярва в Христа. Света Александра видяла и как мечът убил младия смел войн Свети Георги. Тя станала християнка.
Не минало много време и император Диоклетиан открил, че и неговата съпруга е християнка. Затова я изпратил в тъмница. Въпреки, че била с царски произход, Диоклетиан не се поколебал да я подложи на мъчения и накрая да я осъди на смърт. И Света Александра била екзекутирана с меч през 303 година.
За Света Александра се заговорило отново, след като след няколко века в гръцки манастир открили нейното житие, заедно с канон в нейна чест.
Свети Лазар бил българин от село Дебелдял на 14 км. от Габрово. Още като момче той оставил родното си място и отишъл в Мала Азия, където бил нает за овчар в село Соми. Като християнин обаче той бил хвърлен в тъмница и подложен на жестоки мъчения. Лазар ги понасял стоически заради вярата си в Христа. Затова бил убит на 23 април 1802 г. на 28-годишна възраст. Над мощите на св. Лазар ставали много чудеса.
На 23 април имен ден празнуват всички, които носят името Александър, Александра, Александрина, Александрия, Алекси, Алеко, Сашо.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!