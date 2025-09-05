ЗАРЕЖДАНЕ...
|Единственото нещо, което пациентът може да поиска и лекарят да му го откаже
Той обясни, че в момента тече обучение на всички медицински специалисти в училищата, за да могат да имат достъп до електронната система. Председателят на Българския лекарски съюз поясни пред БНТ, че това е огромно улеснение, както за родителите, така и за лекарите.
На мен ми е пределно ясно, че в началото ще има проблеми с въпросната дигитализация, защото започват да си говорят две различни системи - на образованието и на здравеопазването. Нека специалистите по здравни грижи в училищата да не настояват по стария начин да им се носят хартии. Да се постараят да се модернизират".
Ако продължим с този хибриден модел - кога ще му дойде края, попита Брънзалов. Призова родителите да не искат бележки от лекарите.
"Всички прегледи на децата се правят реално, а не по телефона. Има хора, които ни умоляват, дори от чужбина, които ни умоляват да направим нещо по тяхното здравно досие, а те да не присъстват. Такова нещо е невъзможно. Всички документи се издават след преглед в кабинета на лекаря и подпис от страна на пациента, а не после да слушаме кой какво прави в касата и т.н.".
Пошегува се, че това е като любовта - уважението и чувствата са взаимни.
По отношение на увеличението на потребителската такса д-р Николай Брънзалов посочи, че в момента цената й е колкото на една обществена тоалетна. Какъв дисциплиниращ ефект има това?
"Ние не искаме да ограбваме населението, защото и в това сме обвинявани. Категорично искам да заявя, че тук е въпрос на конструктивен разговор. Тя трябва да бъде адаптирана към нашите условия. Но при този размер, който е в момента е обидно за лекарското съсловие".
