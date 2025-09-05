ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Единственото нещо, което пациентът може да поиска и лекарят да му го откаже
Автор: ИА Фокус 08:28Коментари (0)54
© БНТ
Единственото нещо, което пациентът може да поиска и лекарят да му го откаже, е копие от амбулаторния лист. Всички хартии вече са в историята. От 1 септември влезе в сила. Няма хартия за училище вече, това заяви д-р Николай Брънзалов - председател на БЛС.

Той обясни, че в момента тече обучение на всички медицински специалисти в училищата, за да могат да имат достъп до електронната система. Председателят на Българския лекарски съюз поясни пред БНТ, че това е огромно улеснение, както за родителите, така и за лекарите.

На мен ми е пределно ясно, че в началото ще има проблеми с въпросната дигитализация, защото започват да си говорят две различни системи - на образованието и на здравеопазването. Нека специалистите по здравни грижи в училищата да не настояват по стария начин да им се носят хартии. Да се постараят да се модернизират".

Ако продължим с този хибриден модел - кога ще му дойде края, попита Брънзалов. Призова родителите да не искат бележки от лекарите.

"Всички прегледи на децата се правят реално, а не по телефона. Има хора, които ни умоляват, дори от чужбина, които ни умоляват да направим нещо по тяхното здравно досие, а те да не присъстват. Такова нещо е невъзможно. Всички документи се издават след преглед в кабинета на лекаря и подпис от страна на пациента, а не после да слушаме кой какво прави в касата и т.н.".

Пошегува се, че това е като любовта - уважението и чувствата са взаимни.

По отношение на увеличението на потребителската такса д-р Николай Брънзалов посочи, че в момента цената й е колкото на една обществена тоалетна. Какъв дисциплиниращ ефект има това?

"Ние не искаме да ограбваме населението, защото и в това сме обвинявани. Категорично искам да заявя, че тук е въпрос на конструктивен разговор. Тя трябва да бъде адаптирана към нашите условия. Но при този размер, който е в момента е обидно за лекарското съсловие".







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Д-р Хасърджиев: В България най-голям процент от средствата за здр...
21:56 / 04.09.2025
Трифонов за побоя над директора на полицията в Русе: Каквито сме ...
20:21 / 04.09.2025
Джамбазки: Изхвърлянето на патриотичните произведения от учебници...
20:04 / 04.09.2025
На старши комисар Кожухаров е направена животоспасяваща операция,...
20:33 / 04.09.2025
Нинова: Потресаващо! Щом пребиват органите на реда, представяте л...
19:29 / 04.09.2025
Ако обменяте валута в чейндж бюра - спрете!
18:31 / 04.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Милчев: Вече нямате право да пресичате на пешеходна пътека без предварително сигнализиране
Милчев: Вече нямате право да пресичате на пешеходна пътека без предварително сигнализиране
12:39 / 03.09.2025
При изчислението на минималната работна заплата изцяло грешно сме взели европейската директива
При изчислението на минималната работна заплата изцяло грешно сме взели европейската директива
09:05 / 03.09.2025
Една легенда на 60: Има пет деца, една внучка и е ХИВ-позитивен
Една легенда на 60: Има пет деца, една внучка и е ХИВ-позитивен
22:24 / 03.09.2025
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Днес става на 87
Днес става на 87
15:23 / 03.09.2025
Честито, легендо!
Честито, легендо!
09:52 / 03.09.2025
Тя се завърна в България, макар и за кратко
Тя се завърна в България, макар и за кратко
11:41 / 03.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Лято 2025
Български тенис
Съединението и празник на Пловдив
Български национален отбор по футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: