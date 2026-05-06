Днес от 14:30 ч. БНТ 1 ще излъчи за първи път новия реставриран формат на "Крадецът на праскови“, реализиран наскоро съвместно от филмотеките на Сърбия, България и Черна гора. А преди началото на филмовата класика на Въло Радев, от 14:00 ч. по БНТ 1, документалният филм на Бойко Василев "Следи по лентата“ ще разкаже детайли именно около процеса по възстановяването на черно-бялата лента с Невена Коканова и Раде Маркович в главните роли.

В "Следи по лентата“ Бойко Василев използва откъси от неговото интервю с Раде Маркович, заснето в края на 2009 г., малко преди смъртта му. Специално е интервюиран и неговият син, режисьорът Горан Маркович, развълнуван от реставрацията на "Крадецът на праскови“. А семейството историци Оливера и Петар Драгишич правят връзката между филма на Въло Радев, българо-сръбските отношения и мотива за прасковата.

"Винаги съм смятал, че "Крадецът на праскови“ е уникално, неповторимо явление на Балканите“, твърди Бойко Василев. "То не просто приема Другия, а го разбира. И вдига българската култура на такава морална висота, че предизвиква изводи и днес“.

Автори на документалния филм "Следи по лентата“ са Бойко Василев и Албена Колчакова, режисьор е Лъчезар Аврамов, оператор – Михаил Врабчев, видеотехник – Пламен Първанов. Изпълнителен продуцент е Мария Чернева.