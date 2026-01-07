ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|ЕС подготвя програма за достъпни жилища
"Достъпното жилище – това е наше социално право, това не е лукс“, заяви евродепутатът Йончева. Според нея през последното десетилетие цените на жилищата в ЕС са се увеличили с 60%, а проблемът се задълбочава заради "недостатъчното и некачествено строителство“.
Йончева предупреждава, че "най-голямата опасност за Европейския съюз идва отвътре – от загърбването на социалните приоритети“. Тя посочва, че в държавите от ЕС има над 1,3 милиона бездомни.
Програмата предвижда конкретни мерки за улесняване на достъпа до жилища: Намаляване на данъците за строителство; стимулиране на хората да отдават жилища под наем; опрощаване на процедурите за издаване на разрешителни за строеж, които понякога отнемат до 5 години.
Йончева подчерта, че програмата "не е регламент, а набор от препоръки“, които държавите ще прилагат според своите специфики. Тя добави, че трябва да се промени правилото за държавната помощ, за да може местната власт сама да определя какви жилища и в какво количество са нужни.
От имотния бранш обаче посочват потенциални рискове. "Аз не съм привърженик на контролирането на свободния пазар“, заяви Александър Бочев. Той отбеляза, че в България от години се говори за презастрояване в големите градове и предупреди, че облекчаването на процедурите може да задълбочи този проблем.
Бочев подчерта, че ключовият проблем не е само строителството, а липсата на условия хората реално да живеят в новите райони. "Само да построим жилище, това няма да осигури труд“, каза той, като посочи, че са нужни инвестиции в инфраструктура и заетост. "Транспортната достъпност и достъпът до препитание са движещите фактори. Без тях само строителството няма да направи жилищата достъпни.“
Според Бочев цените на жилищата ще продължат да растат, но по-умерено. "Очаквам ръст между 5 и 10%, като пазарът ще се успокои, защото вече експлоатирахме темата какво ще се случи с влизането в еврозоната“, прогнозира той.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Хиляди са убити без съд и заличени по име в Македония само защото...
11:09 / 07.01.2026
Костадинов: Вече няма валута! Следващите стъпки са ликвидиране на...
11:15 / 07.01.2026
Едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 ле...
11:16 / 07.01.2026
Предупредиха за висока опасност от лавини в Пирин
10:20 / 07.01.2026
Експерт: Няма ограничения за стотинките и левовете, които банките...
11:15 / 07.01.2026
Meteo Balkans: Днес ще е лято, утре обаче ще е още по-страшно
10:20 / 07.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS