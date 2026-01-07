ЕС подготвя програма за достъпни жилища

© Европейската комисия подготвя нова програма за достъпни жилища, която за първи път изтласква темата сред социалните приоритети на Европейския съюз. По въпроса говориха в ефира на Euronews Bulgaria евродепутатът Елена Йончева и председателят на Контролния съвет на Националното сдружение за недвижими имоти Александър Бочев.



"Достъпното жилище – това е наше социално право, това не е лукс“, заяви евродепутатът Йончева. Според нея през последното десетилетие цените на жилищата в ЕС са се увеличили с 60%, а проблемът се задълбочава заради "недостатъчното и некачествено строителство“.



Йончева предупреждава, че "най-голямата опасност за Европейския съюз идва отвътре – от загърбването на социалните приоритети“. Тя посочва, че в държавите от ЕС има над 1,3 милиона бездомни.



Програмата предвижда конкретни мерки за улесняване на достъпа до жилища: Намаляване на данъците за строителство; стимулиране на хората да отдават жилища под наем; опрощаване на процедурите за издаване на разрешителни за строеж, които понякога отнемат до 5 години.



Йончева подчерта, че програмата "не е регламент, а набор от препоръки“, които държавите ще прилагат според своите специфики. Тя добави, че трябва да се промени правилото за държавната помощ, за да може местната власт сама да определя какви жилища и в какво количество са нужни.



От имотния бранш обаче посочват потенциални рискове. "Аз не съм привърженик на контролирането на свободния пазар“, заяви Александър Бочев. Той отбеляза, че в България от години се говори за презастрояване в големите градове и предупреди, че облекчаването на процедурите може да задълбочи този проблем.



Бочев подчерта, че ключовият проблем не е само строителството, а липсата на условия хората реално да живеят в новите райони. "Само да построим жилище, това няма да осигури труд“, каза той, като посочи, че са нужни инвестиции в инфраструктура и заетост. "Транспортната достъпност и достъпът до препитание са движещите фактори. Без тях само строителството няма да направи жилищата достъпни.“



Според Бочев цените на жилищата ще продължат да растат, но по-умерено. "Очаквам ръст между 5 и 10%, като пазарът ще се успокои, защото вече експлоатирахме темата какво ще се случи с влизането в еврозоната“, прогнозира той.