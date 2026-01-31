ЕС и Северна Македония обсъждат нови правила за превозвачите

© Министърът на транспорта на Северна Македония Александър Николоски обяви, че Брюксел е приел исканията и позициите на превозвачите след техния няколкодневен протест, съобщава Anadolu.



Николоски обяви решението на ЕС чрез публикация в социалните мрежи, изразявайки благодарност към всички, които помогнаха за решаването на проблема с превозвачите.



"Току-що получих страхотни новини от Брюксел относно огромния проблем с превозвачите от Македония! Нашите позиции бяха приети. Шофьорите бяха приети като професионалисти. Това търсехме. След протестите и силната офанзива през изминалия период, Брюксел ще приеме нова визова стратегия, което ще означава решаване на проблема, с който се сблъскаха професионалните шофьори“, отбеляза Николоски в публикацията.



Николоски допълни, че поддържа пълна комуникация с превозвачите и вече е постигната договорка за среща след заседанието, което предстои във вторник, 3 февруари, в Брюксел.



Целта на срещата е съвместно да бъдат разгледани предложенията, които ще произтекат от тази среща, за да се намерят най-добрите решения за транспортния сектор – ключов двигател на икономиката на Северна Македония.



Освен това той публикува част от стратегията, според която в момента законодателството на ЕС позволява престой в Шенгенската зона до 90 дни в рамките на 180-дневен период за пътуващи без виза и тези, които се нуждаят от виза. Всеки престой, надвишаващ 90 дни, изисква дългосрочна виза или разрешение за пребиваване, издадено от държава членка. В него се добавя обаче, че някои професионалисти от трети страни, които са силно мобилни между държавите членки - като например творци, спортисти, експерти по трансгранични проекти, работници, подкрепящи индустриите и услугите на ЕС, или шофьори на камиони, обслужващи предприятия от ЕС - може да се нуждаят от достъп до различни държави членки за повече от 90 дни в рамките на 180-дневен период, без да е необходим дълъг престой или пребиваване в ЕС.



"Това създава сложна система, която се усложнява допълнително от съществуването на двустранни споразумения, сключени от някои държави членки преди влизането в сила на Шенгенските разпоредби, които позволяват на граждани на определени трети страни да пребивават повече от 90 дни, но само на територията на съответната държава членка, като по този начин подкопават единното прилагане на Шенгенските правила“, се посочва още в него, добавяйки:



"Комисията ще работи в тясно сътрудничество с държавите членки, за да определи прагматични решения за улеснение на продължителните кратки престои за определени категории граждани на трети страни, като гарантира сигурност и икономически ползи за Съюза, както и правна яснота за пътуващите. Тези размисли ще проучат и въвеждането на ново законодателство със специфичен набор от правила за продължителни кратки престои на ниво ЕС. В този контекст Комисията ще разгледа въздействието на съществуващите двустранни споразумения, позволяващи продължителни престои, с оглед на постепенното им премахване.“



Ключовите следващи стъпки от Брюксел включват бързо прилагане на цифровизацията на визовите процедури, стартиране на Европейската система за информация и разрешаване на пътуванията, идентифициране на варианти за по-стабилни многократни визи, прилагане на препоръката на Комисията относно привличането на таланти за иновации и проучване на варианти за адаптиране на рамката на ЕС за дългосрочни визи към екосистемите за иновации и изследвания.



Шофьори на камиони от Северна Македония, Сърбия, Босна и Херцеговина и Черна гора започнаха седемдневни протести на граничните пунктове на 26 януари в отговор на новата европейска система за управление на границите – Системата за влизане/излизане (EES).