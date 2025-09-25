ЗАРЕЖДАНЕ...
|ЕК образува две нови наказателни процедури срещу България
В най-новия си пакет от процедури за нарушения ЕК съобщава, че изпраща официални уведомления, които са първата фаза от процедурата за нарушение, във връзка с неизпълнението от страна на държавите членки на разпоредбите на няколко директиви, чиито срокове изтекоха през последните месеци.
Въпросните процедури се отнасят до новите правила на ЕС относно минималната дълбочина на маркировката върху огнестрелните оръжия и основните им компоненти (Изпълнителна директива (ЕС) 2024/325 на Комисията) и Европейската единна точка за достъп (ESAP) и директивата за европейския единен достъп (ESAP) за осигуряване на достъп на инвеститорите до публична информация за дружествата (Директива (ЕС) 2023/2864).
ЕК заявява че България има два месеца, за да отговори на писмата за официално уведомление и да завърши транспонирането на правилата на ЕС в тези области, в противен случай Комисията може да реши да прехвърли делата във втория етап на процедурата за нарушение, като издаде мотивирано становище.
Коментари (0)
