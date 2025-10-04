ЕЦТП: Възмутени сме! Почти 2 млн. лв. отиват за възнаграждения, това са по 48 хиляди на човек годишно само за заплати!

© Европейският център за транспортни политики изразява категоричното си възмущение от начина, по който функционира Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата“. За 2025 година агенцията разполага с бюджет от 3 688 600 лева и допълнително право на разходи в размер на 1 782 500 лева – над 5,4 милиона лева за едва 39 служители (щат) и назначени реално 36. Почти 2 милиона отиват за възнаграждения, което прави по 48 хиляди лева на човек годишно само за заплати. Това се казва в официална позиция на Европейския център за транспортни политики.



"Ако се раздели целият бюджет на броя служители, всеки един струва на държавата около 140 хиляди лева годишно. Това е скандално и недопустимо, особено на фона на трагичната статистика по пътищата.



От своето създаване до момента ДАБДП вече е струвала на българските данъкоплатци около 15 милиона лева – пари, които не са довели до нито един реален резултат в намаляването на катастрофите и жертвите по пътищата.



По закон ДАБДП е държавна агенция на пряко подчинение на Министерския съвет с основна функция да съгласува и координира действията на всички институции, свързани с пътищата и движението. На практика агенцията е изпразнена от съдържание – не координира, не съгласува и не решава проблеми. Вместо това произвежда изпразнени от съдържание документи, стратегии и кампании, които не водят до намаляване на жертвите.



Нейното публично поведение напомня повече на неправителствена организация, занимаваща се с PR-активности, отколкото на държавна институция, ангажирана с един от най-тежките проблеми в България.



През последните години политиката на агенцията доведе до пълно разделение на неправителствения сектор. Вместо да работи с организациите в полза на обществото, тя ги използва като декор за празни обещания и съзнателно блокира диалога, за да няма реални решения. В резултат днес ДАБДП се е превърнала в структура, която поглъща милиони левове, но не спасява нито един човешки живот.



Докато други държави от Европейския съюз инвестират в реален контрол, модерни системи за безопасност и намаляват броя на жертвите, България поддържа "хартиена“ агенция за милиони, която не произвежда резултати. Тази подмяна на политики с документи и стратегии е цинична подигравка с обществото и с жертвите на пътя.



Затова Европейският център за транспортни политики настоява ДАБДП да бъде закрита. Средствата, които днес се изразходват за издръжка на скъпо платени "експерти“, трябва да бъдат пренасочени към електронни системи, които могат да гарантират реален и некорумпиран контрол – измерване на теглото на превозните средства, проверка на технически преглед и застраховка "Гражданска отговорност“, контрол на средната скорост и електронно издаване на наказания без човешка намеса.



Да се поддържа агенция, която за няколко години е изхарчила 15 милиона лева, без да намали дори с един процент броя на жертвите по пътищата, е не просто безсмислено – това е престъпно разточителство на обществен ресурс в страна, която всяка година губи стотици свои граждани. България не може да си позволи повече тази тежест", се казва в становището.