Двойна разлика в заплатите: Българите в Германия с 2681 евро, а индийците – с 5393

© Последно проучване на германски икономически институт показва, че индийците получават най-високите медианни брутни заплати сред мигрантите в Германия – 5393 евро на месец. Медианната заплата означава, че половината от работещите индийци печелят повече от тази сума, а другата половина – по-малко.



За сравнение, средното брутно възнаграждение на германските служители е 4177 евро, което поставя индийските мигранти значително над общото ниво на доходите в страната.



Според експертите основната причина за този успех е високата концентрация на индийски професионалисти в добре платени сфери като: наука, технологии, инженерство, и математика (STEM).



Тези сектори традиционно предлагат по-високи възнаграждения и стабилни възможности за кариерно развитие.



Броят на индийците в Германия се е увеличил почти девет пъти за последните 10 години. В момента те наброяват около 32 800 души, като тенденцията е възходяща.



Асим Мансури, IT специалист в телекомуникационна компания, споделя, че е избрал Германия заради стабилността и високото качество на живот:



"Това е за бъдещето на моите деца – повече възможности и по-добър живот.“



Илка Илиева, българка, работеща в международна компания, отбелязва, че индийците се отличават с изключително силна мотивация за учене и развитие:



"Студентите от Индия са станали пет пъти повече и половината от тях имат намерение да останат. Те непрекъснато търсят обратна връзка и след работа следват онлайн курсове.“



На второ място по доходи сред мигрантите в Германия са австрийците с медианна заплата от 5322 евро на месец, следвани от американци, ирландци и британци.



На този фон българските граждани получават значително по-ниски възнаграждения – средно 2681 евро на месец, което е почти двойно по-малко от доходите на австрийците.



Според Илка Илиева причините се крият основно в заетите икономически сектори:



"Много българи работят в по-нискоквалифицирани професии, като строителството или сезонните земеделски дейности, което понижава средното ниво на заплатите.“



Тя допълва, че част от българите имат двойно гражданство и се водят в статистиката като германски граждани, което също влияе върху официалните данни.



Данните ясно показват, че образованието, квалификацията и секторът на заетост са ключови фактори за доходите на мигрантите в Германия. Индийската общност се утвърждава като пример за успешна икономическа интеграция, базирана на знания, умения и дългосрочна стратегия за развитие.