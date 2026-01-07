ИЗПРАТИ НОВИНА
Движение "Трети март" подаде документи за регистрация като политическа партия
Автор: Вилислава Ветренска 14:21Коментари (0)261
©
Движение "Трети март" подаде документи за регистрация като политическа партия в Софийския градски съд - днес 07.01.2026 г. Това съобщиха от пресцентъра на движението.

"Вярваме, че това е правилната стъпка, за да продължим борбата за просперитета на Родината. Едновременно с това, от "Трети март" изпратихме Отворено писмо до президента на Република България г-н Румен Радев, в което заявяваме, че го припознаваме за наш неформален лидер", уточняват те.  

"Анализът ни показва, че България след протестите се намира в коренно различна политическа ситуация. Недоволството от държавата с главно "Д“ е достигнало такава степен, че все повече български граждани отказват да останат безразлични към безобразията на властта.

Хиляди хора вече се самоорганизират във Ваша подкрепа, припознават Ви като свой неформален лидер и се подготвят за участие в предстоящия вот. Това не са измамници и шарлатани, а обикновени хора, които искат реална и дълбока промяна в управлението на държавата. Част от същия този процес е и появата на Политическа партия "Трети март“. Ние бяхме първите, които заявиха толкова ясно и категорично подкрепата си за Вас, но в никакъв случай не сме единствените. Всеки ден, в различни точки на страната, граждани се организират за участие в изборите и открито Ви подкрепят. За тях ген. Румен Радев е единствената реална надежда за промяна и смислено управление на страната", съобщават от "Трети март".






