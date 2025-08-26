ЗАРЕЖДАНЕ...
|Драганов: Гърция въобще не е конкуренция на България за почивка
"Ние общо взето отбелязваме едни рекордни резултати сега към края на август по параметър брой туристи. Имаме някъде около 9 700 000 влезли в страната, но по-важното е, че имаме увеличение на приходите от туризъм. Там виждаме и увеличение на парите, които чужденците харчат в България. При 491, 20 евро миналата година, тази година е близо 515 евро".
"Имаме от порядъка на 1 300 000 туристи годишно, които отиват в Гърция. Имаме 25 милиона пътувания на българи в България, така че Гърция въобще не е конкуренция на България", добави в интервю за предаването "Преди всички" по програма "Хоризонт" директорът на Института за анализи и прогнози в туризма.
