Дончев: Напрежението около посещението на Зафиров в Пекин е заради ревност

© Най-големият проблем пред военната и други индустрии в България е недостигът на инженери и работници, обяви вицепремиерът Томислав Дончев.



"Младият способен инженер днес е като трансферен футболист – инвеститорите се състезават за него“, обяви Дончев.



Според него проблем е, че младите хора и техните родители не знаят за индустриалния потенциал на България и много малко деца учат за инженери.



Дончев потвърди, че се работи по изграждането на два завода на германския концерн "Райнметал“ в България и уточни, че това е само началото.



"Когато инвестицията тръгне, тя може да се разшири с по-високотехнологично производство“, допълни вицепремиерът.



Той посочи, че заводите ще дадат капацитет страната да произвежда боеприпаси и техника на своя територия.



Дончев коментира посещението на председателя на БСП и също вицепремиер Атанас Зафиров в Пекин.



По думите му напрежение не е създавано от правителството, а от "ревност, че някой не е бил поканен“.



Той подчерта, че Китай е "цивилизация, а не просто държава“ и България трябва да търси нови икономически възможности там.



Дончев припомни, че и сам е бил част от делегации в Пекин в предишни години и е разговарял с управляващите.



На въпроса дали би отишъл този път, ако беше поканен, той отговори: "Това е друг въпрос“.



Според Дончев участието на България в евентуална мироопазваща мисия след край на войната в Украйна е прекалено чувствителна тема.



Той подчерта пред bTV, че страната е буквално на границата на конфликта, което обяснява предпазливостта на обществото. България обаче може да се включи активно във възстановяването на Украйна – особено чрез строителство и индустрия, смята вицепремиерът.