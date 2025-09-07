ИЗПРАТИ НОВИНА
Дончев: Напрежението около посещението на Зафиров в Пекин е заради ревност
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:18
Най-големият проблем пред военната и други индустрии в България е недостигът на инженери и работници, обяви вицепремиерът Томислав Дончев.

"Младият способен инженер днес е като трансферен футболист – инвеститорите се състезават за него“, обяви Дончев.

Според него проблем е, че младите хора и техните родители не знаят за индустриалния потенциал на България и много малко деца учат за инженери.

Дончев потвърди, че се работи по изграждането на два завода на германския концерн "Райнметал“ в България и уточни, че това е само началото.

"Когато инвестицията тръгне, тя може да се разшири с по-високотехнологично производство“, допълни вицепремиерът.

Той посочи, че заводите ще дадат капацитет страната да произвежда боеприпаси и техника на своя територия.

Дончев коментира посещението на председателя на БСП и също вицепремиер Атанас Зафиров в Пекин.

По думите му напрежение не е създавано от правителството, а от "ревност, че някой не е бил поканен“.

Той подчерта, че Китай е "цивилизация, а не просто държава“ и  България трябва да търси нови икономически възможности там.

Дончев припомни, че и сам е бил част от делегации в Пекин в предишни години и е разговарял с управляващите.

На въпроса дали би отишъл този път, ако беше поканен, той отговори: "Това е друг въпрос“.

Според Дончев участието на България в евентуална мироопазваща мисия след край на войната в Украйна е прекалено чувствителна тема.

Той подчерта пред bTV, че страната е буквално на границата на конфликта, което обяснява предпазливостта на обществото. България обаче може да се включи активно във възстановяването на Украйна – особено чрез строителство и индустрия, смята вицепремиерът.


