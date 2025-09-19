ЗАРЕЖДАНЕ...
|Домашната ракия и вино оцеляха
Повод за реакцията на министър-председателя станаха предложенията, публикувани на 15 септември за обществено обсъждане. В тях се предвиждаше любителите на спиртни напитки да могат да ги произвеждат само от собствени плодове, както и да се въведе по-нисък лимит на годишното производство за "семейна консумация“.
"Категорично това няма да стане. Вчера разпоредих на министър Тахов това да се свали от обществено обсъждане, защото това е посегателство върху изконен бит на българина и е недопустимо да се случи“, заяви Желязков.
Предложението на МЗХ предвиждаше твърд лимит от 5 хектолитра (500 литра) вино годишно на домакинство – наполовина по-малко от настоящия допустим обем. Най-спорната мярка бе ограничение за производството на домашна ракия до 30 литра годишно на семейство при намалена акцизна ставка.
След реакцията на премиера, земеделското министерство обяви, че проектът е свален от платформата за обществени консултации. От ведомството уточниха, че отговарят единствено за домашното производство на вино, докато регулацията на спиртните напитки, включително ракията, е в компетенциите на Министерството на икономиката и индустрията.
"МЗХ ще инициира допълнителен диалог с представителите на сектора, включително и със заинтересовани лица, за които домашното производство на вино е традиционна дейност, за да бъде постигнат баланс между ефективния контрол и съхраняването на българските традиции“, заявиха от министерството.
