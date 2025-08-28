ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Долетя най-добрата новина за всички, които утре ще са на нашето море!
В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра - около 20°.
По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 731
|предишна страница [ 1/122 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Адвокат: Добре че у нас не е разрешено свободното притежание на о...
19:21 / 28.08.2025
Велика! Лили Иванова с невероятен жест!
19:43 / 28.08.2025
Адвокатът на учителя, правил секс с ученичка: Тя е проявявала инт...
19:13 / 28.08.2025
Пожар в Рила
18:53 / 28.08.2025
България е втора в Европа в срамна статистика
18:53 / 28.08.2025
Паскал с четири обвинения
18:54 / 28.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS