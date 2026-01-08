ИЗПРАТИ НОВИНА
Доц. Матев: 2025 г. ще остане като една от най-топлите години
Автор: Ася Александрова 19:26
©
2025 г. ще остане в историята на измерванията като една от най-топлите години. В глобален аспект изминалата година се нарежда на трето след втората най-топла година – 2023, и най-горещата 2024 г. Това каза климатологът доц. Симеон Матев в предаването "Утрото на фокус“ на Радио ФОКУС с водещ Ася Александрова. 

За България 2025 г. обаче не се нарежда в топ 3 на най-топлите години. Най-топла е била 2024 г., следвана от 2023 и 2019 г., отбеляза климатологът.  

Изминалата година той определи като динамична в метеорологично отношение. Февруари е бил с температури по-ниски от нормите. "Имахме измерена температура от порядъка на минус 27,5 градуса във варненското село Метличина. През май имаше обилни валежи, на много места два и три пъти над нормите за май, отново имаше наводнения. След дъждовния и хладен май започна дълга суша и горещина, която продължи до септември. През октомври – отново катаклизми, много дъждове, сняг още на 3 октомври, рекордни месечни количества на валежите в Софийско, Плевенско и други места на страната, топъл ноември с рекордни валежи в Югозападна България и отново топъл декември. Така че ако трябва да теглим чертата за 2025 г. – пет-шест много по-топли месеци от нормалното, два по-студени, а средната температура през годината е с 1,2-1,3 градуса над нормата“, обясни Симеон Матев.

Общите количества на валежите са в норма, но с много пикове и аномалии през различните месеци, добави той.







