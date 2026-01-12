ИЗПРАТИ НОВИНА
Доц. Кунчев: Намираме се в навечерието на пика на грипа
Автор: ИА Фокус 09:54
©
Намираме се в навечерието на най-високите стойности на тазгодишната грипна вълна. Заради промените в щама вирусът се предава по-лесно и засяга повече хора. Но опасенията за тежко протичане и висок риск от развиване на усложнения не се оправдават. Рискови са възрастните хора с хронични заболявания. Това каза главният здравен държавен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

Той посочи, че тази година е имало силен интерес към ваксините – почти 95% от дозите, предоставени на общопрактикуващите лекари, като е имало търсене и на свободния пазар, особено на назалната.

"Ваксина може да направим когато решим, но ефектът няма да е еднакъв. Поради това, че има масова циркулация вече на вируса, е възможно след като поставим дозата, да се срещнем с вируса и да се разболеем. Някои ще си помислят, че ваксината го е предизвикала, други – че няма ефект от нея. Нито едното е вярно, нито другото. Все пак инкубациннният период на грипа е от няколко часа до 1-2 дни, затова не мога да гарантирам, че ако сега си направите имунизация, няма да се срещнете веднага след това с вируса, защото е необходимо време да се изгради имунитет – 21 дни. Затова е най-добре ваксината да се поставя октомври, ноември и дори средата на декември, за да има време организмът да изгради имунитет", обясни още Кунчев.

Експертът каза, че тестването при разболяване помага за диагностиката, но когато вече е започнала епидемията от грип данните сочат, че този вирус успява да надделее над другите.


