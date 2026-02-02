ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Доц. Груев: Идеята за Народния съд е изначално опорочена
Автор: Цоня Събчева 21:12Коментари (0)167
© ФОКУС
Народният съд като замисъл и реализация е близък до Страшния съд, защото той съди не само живи, но и умрели. Това е една много мащабна, добре замислена и реализирана от режима операция, която цели цялостна генна модификация на обществото. Това каза председателят на Държавната агенция "Архиви“ доц. Михаил Груев в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС. 

В Държавна агенция "Архиви“ се съхранява огромен масив от документи за Народния съд. "Това е най-добре документираната форма на репресия срещу целия тогавашен елит на България. Цялата процесуалност на Народния съд е много добре засвидетелствана. Имаме документи от всички състави, протоколите от разпитите, картите на обвиняемите лица, присъдите, пледоариите на народните обвинители и решенията на тези съдебни състави. Що се отнася до самите екзекуции – не разполагаме с такива документи“, обясни доц. Груев.

В началото чистката започва съвсем спонтанно и неорганизирано. В дните и в нощите непосредствено след 9 септември до края на месеца без съд и присъда са убити повече от 10 000 души. "Точната цифра никога няма да узнаем, изследователите се колебаят между 10 и 30 хиляди души“, уточни доц. Груев.

Осъдените и семействата им са подложени на грабежи, издевателства, разселване. "Мащабността на всичко, което се случва, е свързана с идеята за едно мащабно социално инженерство, което включва не само физическото унищожаване на целия стар политически елит на страната, но и заграбването на тяхната собственост.“

Идеята за Народния съд е изначално опорочена, заяви Михаил Груев. "Там се търси не обективно правосъдие, а класово правосъдие и отмъщение. Най-шокиращото за мен е, че въобще имаме един експлицитен отказ от правосъдие със самия Закон за Народния съд и със самото формиране на съдебните състави. Тази наредба противоречи на общата теория на правото, където се търси обективност и безпристрастност на съда, равна отдалеченост. Нещо повече – това са хора, водени преди всичко от чувство за мъст. Там почти няма хора с юридическо образование, защото в самата наредба-закон се казва, че поне един от членовете на съда трябва да бъде с такова. В повечето състави това е един единствен човек. Това личи в начина, по който протичат заседанията, и най-вече в присъдите“, поясни доц. Груев.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Името на Кирил Сакскобургготски се появи в досиетата на Епстийн
20:46 / 02.02.2026
Експерт: Избягвайте да получавате 500 евро, взимайте по-малки бан...
19:52 / 02.02.2026
Милен Керемедчиев: Контактите на "Епстийн" в България едва ли са ...
19:56 / 02.02.2026
Икономист: Покупката на собствен дом е практически невъзможнa, дъ...
19:32 / 02.02.2026
Гуцанов е един от кандидатите за лидер на БСП: На България й тряб...
19:22 / 02.02.2026
Хижа "Петрохан" е частна, а загиналите са живеели там
18:53 / 02.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
09:07 / 01.02.2026
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
09:24 / 01.02.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
15:29 / 01.02.2026
За пети път 97-годишна българка сменя парите
За пети път 97-годишна българка сменя парите
22:03 / 31.01.2026
НИМХ смени предупреждението за утре, оранжев код за снежни виелици и навявания
НИМХ смени предупреждението за утре, оранжев код за снежни виелици и навявания
14:20 / 31.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
България в еврозоната
Делото Епстийн
Джип се вряза в ресторант в "Тракия"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: