|До 10 хил. евро за работодателите, за да адаптират работни места за хора с увреждания
По Програмата е предвидено финансиране за осигуряване на достъп до съществуващи и новоразкрити работни места за хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст, както и за тяхното приспособяване и оборудване съобразно заболяването на наетите. Осигуряват се и средства за квалификация и преквалификация с цел професионалното и служебното развитие на работниците и служителите с трайни увреждания.
Максималният размер на субсидията за дейностите по осигуряване на достъп е до 10 225,84 евро. Същата сума работодателите могат да получат за приспособяване или оборудване на едно работно място съобразно специфичните потребностите на човека с увреждане. За обучение на един работник с трайно увреждане се отпускат до 1022,58 евро.
Условията за кандидатстване и конкурсната документация са публикувани на интернет страницата на АХУ в рубрика "Проекти и програми“ - https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/83
Проектните предложения могат да се подават до 4 март 2026 г., всеки работен ден до 17:30 часа, в деловодството на Агенцията на адрес гр. София 1233, ул. "Софроний Врачански“ № 104–106, чрез лицензиран пощенски оператор или куриер, както и по електронен път на електронен адрес ahu_zaetost@mlsp.government.bg, при спазване на законовите изисквания за електронните документи.
