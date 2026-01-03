ЗАРЕЖДАНЕ...
|Днес не бива да инвестирате пари
Св. Малахия е един от 12-те малки пророци. Предсказал идването на св. Йоан Предтеча, който ще приготви двойното пришествие на Христа, когото нарича "слънце на правдата".
Автор е на последната пророческа книга от Стария завет, заради което го наричат "печат на пророците".
Според народните поверия на този ден не бива да инвестирате пари и да започвате нови дела, както и да се хвалите с успехите си и с успехите на децата си – можете да прогоните късмета завинаги.
Смята се, че Гордий и Малахий помагат на хора, страдащи от тежки заболявания, затова молят светците за защита от болести.
В старите времена, според легендата, това време се смятало за опасно поради необузданите зли духове, така че предците ни са се опитвали да прекарат деня у дома. Според традициите на този ден трябва да изядете поне една лъжица извара - така че цялата следваща година да бъде щастлива и плодородна.
Вярвало се също, че на тази дата добитъкът може да бъде нападнат и убит от зли духове, затова селяните извършвали специални ритуали, за да се предпазят от демони и вещици, които могат да навредят много на хората чрез животни.
