Диян Стаматов за увеличените учителски заплати: Колегите не одобряват тези 5%, защото не отразяват реалната инфлация

Учителите получиха увеличение на заплатите с 5% от 1 януари.



"Дълго време се говореше за съвсем друг процент. Щяха да бъдат увеличени с 15%. В един момент беше решено да няма никакво увеличение. Като за подарък се появиха тези 5%. Колегите не одобряват тези 5%, защото те не отразяват реалната инфлационна ситуация. Уж трябва да покрият инфлационната ситуация за миналата година, но сме недоверчиви към подобни изчисления, съпоставяйки ги с реалността", коментира пред Bulgaria ON AIR Диян Стаматов - председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета.



Доверието и чуваемостта са нарушени



По думите му се създава висока недоверчивост към всичко случващо се у нас.



Директорът на столичното 119-о училище акцентира върху проблематика в системата на образованието, след като е било прекъснато станалото по-редовно финансиране.



"Чуваемостта, която имаше през ноември и декември по улиците, тя не отразява чуваемостта на работещите хора. Учителите на първо място трябва да имат адекватни възнаграждения. Да, увеличават се постоянно заплатите на учителите, но с толкова малко, че накрая стигаме до 1144 евро заплата от 1 януари. Никой не желае да работи за толкова малка сума", настоя Стаматов.



Липсват учители по много предмети



Той алармира, че да намериш адекватен и добър учител, който да се справи с цялата проблематика в класната стая, се оказва изключително голямо предизвикателство.



"Четири пъти в последния месец обновявам обявата за учител по Трудово обучение. От една страна нямаме учители, от друга страна е предметът, който най-трудно се преподава, защото изглежда лек. Почти половината предмети са без наличие на учители. С вътрешни сили се заместват липсващите кадри, но натовареността е двойна и това не води до по-добро преподаване", обясни Стаматов.



Защо няма истински реформи в образованието



Училищният директор призова депутатите да се заемат с удължителния закон за бюджета, за да се знае какво ще се случи с финансирането след март, не само със заплатите на учителите.



"Работещите в училищата изчакваме всичко да приключи като стъпки. Всички опити за реформи, нагласата за промяна на законодателство остана на заден план и ще чака "по-добри времена". И така вече 11 години. Никакви съществени реформи не са правени. За да има качество, трябва да има стабилизирана политика в средното образование", изтъкна Стаматов.



Промените при матурите за учениците



Според училищния директор вариантът с интегралния изпит е много по-лесен за самите ученици.



"Сега се връщаме на варианта само математика, която е труден предмет и не е толкова атрактивна за всички. Тези, които не я харесват, няма да покажат добри резултати. Не може да се оценява само по Български език и Математика, учениците учат над 15 предмета. Вслушваме се в малка група крещящи хора, които не се съобразяват, че училището е място за създаване на правила. Забравяме, че огромната и водеща група определя правилата. Хората, които са знаещи и можещи, те са търпеливи и интелигентно чакащи", посочи Стаматов.



Той отбеляза, че в момента българският учител по-скоро тъжен и неудовлетворен от това, което прави.



"Винаги му се казва, че качеството се дължи само и единствено на него, а то не е така", настоя Стаматов.