ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Диян Стаматов: Но нека бъдем честни – най-голямата отговорност е на родителя
Той определя дебатите по темата като напълно основателни.
"Истината е, че отговорността е споделена – между родителя, учителя и училището. Но нека бъдем честни – най-голямата отговорност е на родителя", заявява той в своя Фейсбук пуликация.
"В начален етап именно родителят решава какво влиза в раницата. А там често има не само учебници, а и хиляди "вълшебства“ – играчки, лакомства, сувенири, пълни бутилки с вода… всичко, което прави детството цветно, но и раницата – тежка", обяснва Стаматов.
"В прогимназиалния етап децата започват да подреждат сами приоритетите си, но пак имат нужда от насоки. А в гимназиалния – ситуацията се обръща. Там раниците често са празни. Големите ученици вече избират какво да носят. Това е знак за самодисциплина, отговорност и осъзнатост.", пише още той.
Диекторът напомни, че от 2007 до 2013 година държавата реализира национална програма за ученически шкафчета и днес те са част от повечето училища.
"В 119. училище например има над 700 шкафчета – в класни стаи, коридори и общи пространства. Персонално заключващи се, достъпни, модерни – така, както е в европейските и американските училища. Но и най-добрите шкафчета няма да направят раницата лека, ако родителят не погледне вътре. Всеки ден", пише още той.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Ужасна трагедия за наш млад футболист
17:19 / 11.10.2025
Лена Бориславова към Слави: Стана милионер именно с долни клевети...
16:33 / 11.10.2025
Българските икономисти са категорични: Стига заиграване със здрав...
16:53 / 11.10.2025
Тахов го каза на Европа
16:54 / 11.10.2025
Задаващ се циклон носи нови значителни валежи!
15:24 / 11.10.2025
Милен Велчев: Не трябва да има свещени крави – нито заплати, нито...
15:46 / 11.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
05:10 / 09.10.2025
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
12:46 / 10.10.2025
Александра Тюркмен: Направо ми разказа играта
16:22 / 09.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS