Диян Стаматов: Но нека бъдем честни – най-голямата отговорност е на родителя

© Фокус Председателят на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета и директор на столичното 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов“ Диян Стаматов коментира ежегодно обсъжданата тема : Колко тежи ученическата раница?



Той определя дебатите по темата като напълно основателни.



"Истината е, че отговорността е споделена – между родителя, учителя и училището. Но нека бъдем честни – най-голямата отговорност е на родителя", заявява той в своя Фейсбук пуликация.



"В начален етап именно родителят решава какво влиза в раницата. А там често има не само учебници, а и хиляди "вълшебства“ – играчки, лакомства, сувенири, пълни бутилки с вода… всичко, което прави детството цветно, но и раницата – тежка", обяснва Стаматов.



"В прогимназиалния етап децата започват да подреждат сами приоритетите си, но пак имат нужда от насоки. А в гимназиалния – ситуацията се обръща. Там раниците често са празни. Големите ученици вече избират какво да носят. Това е знак за самодисциплина, отговорност и осъзнатост.", пише още той.



Диекторът напомни, че от 2007 до 2013 година държавата реализира национална програма за ученически шкафчета и днес те са част от повечето училища.



"В 119. училище например има над 700 шкафчета – в класни стаи, коридори и общи пространства. Персонално заключващи се, достъпни, модерни – така, както е в европейските и американските училища. Но и най-добрите шкафчета няма да направят раницата лека, ако родителят не погледне вътре. Всеки ден", пише още той.