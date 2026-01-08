ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Директорът на тол управлението: Продажбата на по-скъпите винетки е абсолютно незаконна
Директорът на тол управлението Олег Асенов заяви, че продажбата на по-скъпите винетки е абсолютно незаконна. "Действащото законодателство не разрешава такъв тип продажба. Няма нито един гарантиран канал, който да е свързан с Националното тол управление и да е юридически регистриран на територията на България, който да продава винетките и с 1 стотинка повече от зададената стойност", каза Асенов.
Сигнали до компетентните органи са били подадени още през март.
Олег Асенов обясни пред NOVA, че компаниите, които продават винетките, са регистрирани извън територията на България.
"Отивате в този сайт, регистрирате заявка за винетка, тази заявка отива при хора, които работят от вкъщи. Те разполагат с няколко кредитни карти, с които купуват винетката от официален канал в България на реалната ѝ цена, а сайтът я препродава. В общите условия на тези сайтове изрично е написано, че потребителят купува винетката за 49–60 евро, но заплаща и допълнителна такса от 20 евро, която е наречена такса "Приятно пътуване“ или такса "Планиране на пътуването", обясни Асенов.
От Тол управлението търсят методи да се справят с проблема, тъй като платформите са регистрирани в зони, в които нашето законодателство нямат пряко прилагане. "Проведени са повече от 10 срещи на различни нива. Поне за ЕС ще се хармонизира законодателството. Подкрепени сме от Унгария, Полша. И те страдат от такива сайтове", каза Олег Асенов.
От институцията съветват винетките да се купуват само от bgtoll.bg, мобилното приложение или официалната партньорска мрежа.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 7
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Близо 100 хиляди птици ще бъдат унищожени до Пловдив заради птичи...
09:26 / 08.01.2026
Две Българии тази сутрин, в едната минус 6, а в другата плюс 16 г...
08:35 / 08.01.2026
Издадени са нови предупреждения за днешния ден
08:22 / 08.01.2026
В Крумовградско остава в сила частичното бедствено положение
08:12 / 08.01.2026
Проблеми за шофьорите на АМ "Тракия" между София и Пловдив заради...
08:00 / 08.01.2026
Снегът дойде по-рано от очакваното
07:54 / 08.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
НИМХ: Два дни сняг в цялата страна, после до минус 10 градуса
15:52 / 06.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS