© виж галерията Димитър Бербатов официално стана съветник по въпросите на младежта и спорта на служебния министър-председател Андрей Гюров.



На 17 февруари се появи информация, че Бербатов – емблематично име в българския и световния футбол, вероятно ще стане част от екипа на Гюров. Припомняме, че Гюров обяви състава на своя кабинет на 18 февруари.



Доц. Димитър Илиев е служебен министър на спорта в кабинета на Андрей Гюров. На 19 февруари президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаване на служебно правителство със служебен министър-председател Андрей Гюров.



Димитър Бербатов е български бивш професионален футболист, който е играл като нападател. Роден на 30 януари 1981 г., той е широко смятан за един от най-великите български футболисти на всички времена. Бербатов започва кариерата си в ЦСКА София, преди да премине в Байер Леверкузен. Впоследствие постига значителен успех в Англия с Тотнъм Хотспър и Манчестър Юнайтед, като печели две титли на Висшата лига и Купата на лигата с последния.



По време на престоя си във Висшата лига, той става голмайстор на лигата през сезон 2010-11. Той също така играе за Фулъм, Монако, ПАОК и Керала Бластърс преди да се оттегли. Бербатов държи рекорда за най-много награди Футболист на годината на България, печелейки отличието седем пъти, и е голмайстор номер едно за националния отбор на България с 48 гола.