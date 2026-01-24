ИЗПРАТИ НОВИНА
Депутат и лидер на младежкото БСП: Виждам президента като наш партньор
Автор: ИА Фокус 09:32Коментари (0)150
© Булфото
В кампанията всеки играе за себе си. Като влезем в Народното събрание, виждам президента като наш партньор. Ние два пъти сме го избирали, аз съм работил за него в предизборната кампания.

Това заяви депутатът и лидер на младежкото БСП Габриел Вълков пред bTV.

"Надявам се, че конгресът на 7 и 8 февруари ще направи нова лява платформа и ще избере ново ръководство, защото това искат социалистите, коментира Вълков и определи като грешка участието на БСП в управлението в последните месеци. Самият той има номинации за председател. Приемам номинациите, да видим какво доверие ще получа от структурите и след това от конгреса". 

Той коментира и провала на заседанията на парламента заради липса на кворум. В четвъртък и в петък депутатите не работиха, а трябваше да обсъждат промените в Изборния кодекс, които бяха приети на 13-часово среднощно заседание на правната комисия във вторник.

"Бяхме в пленарната зала, но умишлено не се регистрирахме", обясни Вълков и добави, че не може в 12 без 5 да се сменя цялата изборна система.

"Не може 2 месеца преди изборите да промениш тотално системата и да очакваш висока избирателна активност", допълни социалистът. Обясни, че решението на парламентарната група на БСП е било всеки да гласува по съвест, тъй като сме разделени.

"Ние не сме против самата система със сканиращи устройства, но сме против да влезе веднага и на тези избори, на тъмно. Хората не вярват, че по този начин трябва да се случат нещата. Затова в комисия предложихме тези устройства да влязат от 1 януари 2027 г., за да дадем година срок на обществото - да се покажат машините, обществото да има доверие в тях и да се подготви", обясни Вълков. И допълни, че ще продължат с бойкота на регистрацията, докато промените се случват по този начин, защото това пораждало недоверие в изборния процес.

БСП държи всеки човек да има избор - по-възрастните се притесняват от машините, по-младите искат да гласуват на тях. Затова трябва да има избори и хартия, и машини, категоричен бе соцдепутатът.


