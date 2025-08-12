ЗАРЕЖДАНЕ...
|Депутат: В АПИ си раздават милиони, докато караме по пътища, приличащи на тестови полигони за танкове!
"Маркировка? Няма. Мантинелите са криви или липсващи, но за сметка на това скъпи, а далеч по-ефективните "джърсита" са негласно забранени в България, за да се обслужва бизнесмен (близък до ГЕРБ), произвеждащ мантинели. Асфалт? По-скоро мозайка от кръпки и дупки. Но за сметка на това премии има.
Днес изпратих парламентарни въпроси не само към АПИ, а и към всички държавни агенции, за да видим кой още си "подарява“ бонуси, докато основните му задължения са в колапс. Поискал съм да станат ясни конкретните суми, за да са наясно всички как държавните чиновници оценяват работата си", пише още той.
Припомняме, чв вчера от АПИ дадоха обяснение за раздадените бонуси.
