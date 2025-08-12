ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Делян Добрев: Духовна нищета! Нямат страх нито от закона, нито от Бога! 
Автор: Вилислава Ветренска 09:54Коментари (0)237
©
Софийската света митрополия обвини кмета на столичия район "Изгрев" Делян Георгиев в натиск, за да изберат конкретна строителна фирма да довърши храма в квартала. Натискът бил строително-ремонтни дейности да бъдат възложени на един конкретен изпълнител, определен от кмета на район "Изгрев" – дружеството "Дока строй" ЕООД.

С решение на Столичния общински съвет е отпусната финансова помощ в размер на 1 517 200 лв. от бюджета на Софийската света митрополия за изграждането на православен храм "Свети Пимен Зографски" в  "Изгрев", съгласно  договор за дарение, като същата и до този момент е налична по сметката ѝ", пишат в позицията си от митрополията. Според тях натискът започнал в началото на това лято, но безвъзмездната финансова помощ задължавала духовниците да бъдат особено внимателни при определянето на изпълнителя и конкретните договорни условия. 

Шефът на Комисията по Бюджет и финанси в Народното събрание Делян Добрев изрази своето възмущение от действията на райоония кмет. Ето какво написа той във Фейсбук:

"Духовна нищета! Кметът на "Спаси" София опитал да корумпира църквата... Нямат страх нито от закона, нито от Бога! Оставка, боклуци!!!"







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Жълт код за опасни горещини в няколко области
07:57 / 12.08.2025
Първо видео от безумието на АМ "Тракия"
21:07 / 11.08.2025
Капитан Николай Илиев е загинал при катастрофата в Ямболско
20:54 / 11.08.2025
Пожарът край Сунгурларе е овладян
20:48 / 11.08.2025
Тежка катастрофа затвори част от магистрала "Тракия": Два автомоб...
20:15 / 11.08.2025
16-годишният Даниел, който помага на пожарникари и доброволци: Ма...
20:23 / 11.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актьор-легенда навръх 61-ия си рожден ден: Болестта прогресира, нямам пари, за да празнувам
Актьор-легенда навръх 61-ия си рожден ден: Болестта прогресира, нямам пари, за да празнувам
14:09 / 10.08.2025
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
08:48 / 11.08.2025
Бизнесмен: На 10 август 2024 г. 10 хил. лева са се равнявали на 71,4 грама 24-каратово злато
Бизнесмен: На 10 август 2024 г. 10 хил. лева са се равнявали на 71,4 грама 24-каратово злато
19:54 / 10.08.2025
Празник е, хиляди имат имен ден
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Цвети Стоянова бременна от Куката
Цвети Стоянова бременна от Куката
13:32 / 10.08.2025
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
10:42 / 11.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2025
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
Природни стихии
Предаване "Цветовете на Пловдив"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: