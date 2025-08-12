ЗАРЕЖДАНЕ...
|Делян Добрев: Духовна нищета! Нямат страх нито от закона, нито от Бога!
С решение на Столичния общински съвет е отпусната финансова помощ в размер на 1 517 200 лв. от бюджета на Софийската света митрополия за изграждането на православен храм "Свети Пимен Зографски" в "Изгрев", съгласно договор за дарение, като същата и до този момент е налична по сметката ѝ", пишат в позицията си от митрополията. Според тях натискът започнал в началото на това лято, но безвъзмездната финансова помощ задължавала духовниците да бъдат особено внимателни при определянето на изпълнителя и конкретните договорни условия.
Шефът на Комисията по Бюджет и финанси в Народното събрание Делян Добрев изрази своето възмущение от действията на райоония кмет. Ето какво написа той във Фейсбук:
"Духовна нищета! Кметът на "Спаси" София опитал да корумпира църквата... Нямат страх нито от закона, нито от Бога! Оставка, боклуци!!!"
