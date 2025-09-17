ЗАРЕЖДАНЕ...
|ДФЗ с важна информация за стопаните, които чакат директни плащания
Информация за установените застъпвания е публикувана в индивидуалния профил на всеки земеделски стопанин в Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФЗ. Данните са достъпни в раздел "Справки“, секция "Географски“ – "Двойно декларирани площи“.
Припомняме, че от Кампания 2019 не се налага земеделските стопани да се явяват в областните дирекции на Фонда и с документи да изясняват правото на ползване на установените двойно декларирани площи. При обработката им в ДФЗ се използват данните за регистрираното правно основание, предоставени от Министерство на земеделието и храните, които се отнасят за Кампания 2025.
В допълнение ДФЗ информира бенефициерите, че вече е възможно да оттеглят от подадените заявления за Кампания 2025 парцели или животни, както и интервенции към тях. Самото оттегляне става при спазване на разпоредбите на Наредба № 4 от 30 март 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления по интервенции за подпомагане на площ и за животни.
