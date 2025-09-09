ИЗПРАТИ НОВИНА
ДБ иска оставки в МВР заради записите по случая с директора на полицията в Русе
Автор: Ваня Кузманова 11:59
©
"Да, България" иска оставки в МВР заради записите по случая с директора на полицията в Русе. 

"В МВР е време за оставки след пребития началник на ОДМВР-Русе старши комисар Николай Кожухаров. Даниел Митов да освободи всички, които са участвали в дезинформирането на обществото за инцидента в Русе",  заяви пред журналисти съпредседателят на ДБ и народен представител от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

"Обществото свикна да бъде лъгано от институциите, да бъде манипулирано и затова този път ще трябва да се носи отговорност. Митов да направи пресконференция и да отговори на всички въпроси, които възникнаха", посочи Мирчев.

От своя страна другият съпредседател на ДБ Божидар Божанов каза, че МВР не трябва да предоставя своята версия по случая, а да предостави цялата истина пред обществото.


Статистика: