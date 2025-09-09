ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|ДБ иска оставки в МВР заради записите по случая с директора на полицията в Русе
"В МВР е време за оставки след пребития началник на ОДМВР-Русе старши комисар Николай Кожухаров. Даниел Митов да освободи всички, които са участвали в дезинформирането на обществото за инцидента в Русе", заяви пред журналисти съпредседателят на ДБ и народен представител от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.
"Обществото свикна да бъде лъгано от институциите, да бъде манипулирано и затова този път ще трябва да се носи отговорност. Митов да направи пресконференция и да отговори на всички въпроси, които възникнаха", посочи Мирчев.
От своя страна другият съпредседател на ДБ Божидар Божанов каза, че МВР не трябва да предоставя своята версия по случая, а да предостави цялата истина пред обществото.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Проф. Христова: COVID-19 атакува отново
11:12 / 09.09.2025
Видео разкрива нови детайли от конфликта с шефа на полицията в Ру...
10:18 / 09.09.2025
Българска следа в грандиозна измама, мафия източва социални помощ...
09:49 / 09.09.2025
Купуват, ремонтират и продават - пазарът на жилища е в апогея си
09:40 / 09.09.2025
Кацаров: Двама човека в кома и друг с раздробен таз, никога няма ...
09:32 / 09.09.2025
Инцидент със 70-годишен водач на тротинетка от Пловдив
10:35 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS