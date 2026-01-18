ЗАРЕЖДАНЕ...
|Д-р Паунова: Благодарение на изкуствения интелект можем да разберем какво се случва в мозъка
Д-р Паунова е лауреат на националната програма "За жените в науката“ и е сред избраните в престижната класация на списание Forbes "30 под 30“ за 2025 г. в категория "Наука, технологии и здравеопазване“.
В работата си д-р Паунова използва алгоритми на изкуствения интелект, за да открива ранни мозъчни модели, свързани с тежки психични разстройства – подход с потенциал да промени начина, по който се поставят диагнози и се избира терапия.
Освен с активна изследователска дейност, д-р Паунова се занимава и с преподавателска дейност - тя обучава студенти по психиатрия и медицинска психология.
Автор и съавтор е на десетки научни публикации, които вече се цитират от изследователи по света. Така поставя българската психиатрична наука на международната карта.
"Изкуственият интелект ни помага изключително много, тъй като начинът, по който е изграден и оперират тези машини, има доста теории, че нашият мозък работи по абсолютно същия начин. Ние използваме една система отвън, която имитира начина на работа на мозъка – като софтуер. Благодарение на изкуствения интелект ние можем да разберем какво всъщност се случва в мозъка, защото нямаме абсолютно никаква обективна информация и обратна връзка за това има ли някакъв проблем“, каза Росица Паунова, предаде bTV.
"Къде се крие нормата между патология и болест е ключовият въпрос, на който всички ние се опитваме да намерим отговор с развитието с невронауката, което за България е съвсем в началото си. Опитваме се да поставим първите стъпки и да установим някаква норма“, каза тя.
"Стремежът да запомняме информация закърнява. С тези кратки видеа, с които сме свикнали да получаваме информация, ние не можем да си задържим вниманието по-дълго време върху определен обект. Това еволюционно намалява целия процес“, посочи още Росица Паунова.
