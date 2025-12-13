ИЗПРАТИ НОВИНА
Д-р Нушева: Оставката е победа на гражданското общество, провокирана от несъгласие с начина на управление
Автор: Веселка Иванова 15:35Коментари (0)242
© ФОКУС
Оставката на кабинета "Желязков“ може да бъде интерпретирана като победа на гражданския протест, но в същото време не бива да забравяме какво провокира този протест. Това каза в интервю за предаването "Нюзрум“ по Радио ФОКУС политологът и преподавател в Софийския университет д-р Ваня Нушева

"Можем да определим тази оставка и като победа на активното гражданско общество, което не се съгласяваше и беше изключително критично към начина, по който се управлява държавата. Към начина, по който политическият елит – управляващите и различните партии – виждаха властта и нейното консумиране. Така че можем да обобщим: това е победа на гражданското общество, но и победа, провокирана от несъгласието с начина на управление. Несъгласие с политическото поведение и с характеристиките на ключовите политически лидери“, обясни тя.

Политологът отбеляза, че всичко това се случва на прага на приемането на България в еврозоната. "Българските граждани не поискаха просто да се приеме еврото като платежна единица, а настояваха за европейски модел на управление. Еврото е символ, но те не желаеха то да бъде въведено само номинално. Те искат европейски подход, при който правата им се уважават и интересите им се отстояват ефективно от политическите партии в парламента“, допълни д-р Нушева.

Тя подчерта и несъгласието на обществото с политическото поведение на ключовите лидери: "Характеристики, които не се свързват с европейски модел на поведение и съвременния цивилизационен подход. Неслучайно на протестите хората говореха за "арогантност“. Този стил на комуникация показваше как политическите фигури възприемат взаимодействието с различни заинтересовани групи и кой според тях решава важните въпроси. Провалът в обсъждането на бюджета, липсата на комуникация с работодатели и профсъюзи, силовото налагане на решения – всичко това взриви социалния диалог и даде тласък на протестната вълна. Начинът, по който беше започната бюджетната процедура, беше последната капка, която преля чашата на търпението, но не беше единствената причина. Поредица от действия и форми на поведение се натрупаха през последните месеци и накараха гражданите да кажат: "Стига, по този начин не искаме да бъдем управлявани“.

Д-р Нушева изрази надежда, че обществото и политиците ще извлекат поука от протестите. "Това е единственият начин да се придвижваме напред. В същото време има голям риск през предстоящата предизборна кампания да станем свидетели на агресивен политически език, отричащ и унижаващ противника, което би блокирало процесите на модернизация и реформа в страната.“

"Ако разгледаме процеса на промяна в по-дълъг период, той започна още през 2020 година. Новият етап в модернизацията на страната и на партийната система започна тогава, но този период на трансформации все още не е завършил. Много зависи как политическите партии ще се отнесат към този процес – дали чрез агресивни послания и отрицание на конкуренцията, което блокира модернизацията, или чрез изграждане на основа за бъдеща трансформация и развитие на страната. Ако политическите лидери продължават с крайни и радикални действия, блокирайки институциите, това няма да донесе дивиденти, а само ще задълбочи кризата“, добави тя.

"Надявам се да сме си научили урока. В момента предстоят анализи и изводи в рамките на партиите. Важно е обаче те да започнат да предлагат позитивна визия за управление на държавата, а не да се фокусират върху интерпретации на действията на политическия противник.“


