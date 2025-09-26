ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Д-р Ненков: Българското здравеопазване е зле, защото се краде
Това твърдение на Тръмп беше опровергано от множество международни учени и практикуващи експерти.
"В областта на здравето има страшно много информация в интернет, но един от водещите умове в тази област, проф. Хинков, написа, че няма връзка между парацетамола и аутизма. Няма научни доказателства, че парацетамолът предизвиква аутизъм. Тръмп по време на Ковид посъветва да се пие белина и някои хора го послушаха", коментира още д-р Ненков.
"Страничните ефекти на различните медикаменти трябва да се обсъждат с личния лекар. Някои от тях са ужасяващи, но те се случват веднъж на 100 000. Фирмите са длъжни да напишат страничните ефекти, защото ги съдят. Фарма индустрията е друга тема. Много сериозни организации се занимават с това да проучват лекарствата. Страничните ефекти са по-малко от полезните ефекти от даден медикамент. Пациентът трябва да е информиран, обясни той.
И най-тъпият лекар е по-добър от "Гугъл“ или Тръмп, подчерта Ненков.
Аутизмът не се предизвиква от ваксини, каза още бившият здравен министър.
"Българското здравеопазване е зле, защото се краде. Тези крадливи хора се знаят, но не мога да ги назова, защото ще ме съдят, но в гилдията са известни", каза Мирослав Ненков.
Той даде пример как в една болница един марлен комплект за операция се купува за 2,50 лева при обществена поръчка в държавната болница, а в друга за 0,50 лева. Къде отива разликата? Ако безмерната алчност се ограничи, ще остават пари дори и за крадене. Но за съжаление кърлежите са много алчни", коментира бившият здравен министър и радиоводещ.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Мъките за шофьорите, пътуващи по АМ "Тракия" нямат край
19:36 / 26.09.2025
Предвиждат промени в Кодекса на труда
19:19 / 26.09.2025
Министър Манол Генов издаде спешно разпореждане заради водната кр...
18:52 / 26.09.2025
Убиецът от "Невястата" нанесъл 14 удара с нож, искал да отвлече ж...
16:51 / 26.09.2025
Километрично задръстване на АМ "Тракия"
14:10 / 26.09.2025
Манол Генов: Взети са всички възможни към момента мерки за воднат...
13:03 / 26.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS