Д-р Хасърджиев: В България най-голям процент от средствата за здраве идват от джоба на българина
Автор: Цоня Събчева 21:56
©
България продължава да бъде държавата, в която най-голям процент от средствата, отделяни за здраве, идват от джоба на българина, когато се разболее. Това е изключително недружелюбна система и тя показва своите резултати – неслучайно сме на челните позиции по смъртност. Това каза председателят на Националната пациентска асоциация д-р Станимир Хасърджиев в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус".

Здравната система става недостъпна за част от пациентите заради факта, че трябва да доплащат за лечение при нужда от лечение, допълни той.

Потребителската такса не е променяна от 2012 г., но това не е начинът за финансово подпомагане на практиките на общопрактикуващите лекари, смята Хасърджиев. "Няма как да подкрепим такава идея. Има други начини, чрез които да се гарантира полагащото се на медицинските специалисти в страната. Не смятам, че сега е моментът за увеличение, когато се въвежда еврото и се предполага, че ще има инфлация в страната“, категоричен бе председателят на Националната пациентска асоциация.

В момента общопрактикуващите лекари са натоварени с много несвойствени дейности, които претоварват практиките и заемат от времето им и ограничават възможностите за достъп на пациентите, смята Хасърджиев. "В България трябва за всичко да се ходи до кабинета – за печат, за рецепта. Много от тези неща сега се решиха с поетапното въвеждане на електронни услуги, но е факт, че доста от дейностите в лекарския кабинет продължават да са свързани с писане. При една оптимизация на системата лекарите биха могли да се отбременят и средствата да се насочат за заплати, за обучение на тези хора, за това да се развиват реални дейности по профилактика и опазване здравето на гражданите. Много средства в системата могат да бъдат спестени, много време и усилия на пациенти и лекари. Увеличаването на цените в никакъв случай няма да доведе до подобряване на здравето на българина, смятам аз“, обясни той.

Размерът на здравноосигурителната вноска в България е най-нисък в целия Европейски съюз. От там произтичат и много от проблемите в здравната система, свързани с липсата на средства за покриване на разходите, допълни Станимир Хасърджиев. "Необходим е сериозен разговор в цялото ни общество, в който да се постигне консенсус въобще за парите в здравеопазване. Българската система наказва болния и го кара да плаща, когато се разболее, а не да събираме достатъчно средства, когато сме здрави“, коментира той.







