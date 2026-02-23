ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Д-р Ангел Мавровски e новият изпълнителен директор на БАБХ
Д-р Мавровски има управленски опит в системата на Агенцията. През 2022 г. той заема длъжността на заместник-изпълнителен директор на БАБХ с ресор "Здравеопазване на животните и граничен контрол“, където отговаря за организацията и координацията на контролната дейност по външните граници на страната.
Българската агенция по безопасност на храните е сред ключовите институции в сектор "Земеделие“, включително и по отношение на засилването на контрола и противодействието на корупционни практики в системата.
Новият изпълнителен директор заяви готовност да работи в тясно сътрудничество с Министерството на земеделието и храните, браншовите организации и контролните органи с цел повишаване на доверието в институцията и подобряване на ефективността на контролната дейност.
По време на срещата министърът представи и д-р Красимир Колев, който поема поста заместник-изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните на мястото на д-р Валентин Атанасов. Назначението е част от обновяването на ръководния екип с цел повишаване на ефективността и координацията в работата на Агенцията.
Д-р Ангел Мавровски завършва висше образование със специалност "Ветеринарна медицина“ в Тракийски Университет (ТрУ), град Стара Загора. В момента д-р Мавровски защитава докторска степен "Генетика“ в Тракийския университет.
Трудовата му дейност до момента е по специалността му - частно практикуващ ветеринарен лекар и търговски представител на ВМ продукти. През 2022 г. д-р Мавровски заема длъжността зам.-изпълнителен директор на БАБХ.
Член е на "Български ветеринарен съюз“ (БВС), Член на Управителния съвет на "Българска асоциация на ветеринарните лекари за продуктивни животни“ (БАВЛПЖ) и "Пчеларски съюз“, град Плевен. Участва в редица научни конференции, симпозиуми и дискусии в страната и чужбина.
Д-р Красимир Колев е опитен ветеринарен лекар с над 25 години практика в България и международен опит в областта на здравето на животните, репродукцията и управлението на стопанства. Той е магистър по ветеринарна медицина от Тракийски университет – гр. Стара Загора, с допълнителни специализации и участия в международни програми за суперовулация, ембриотрансфер и изкуствено осеменяване на едри преживни животни (САЩ, Испания, Унгария).
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Брутален вандализъм в СПА столицата ни
13:49 / 23.02.2026
Често изисквани документи вече ще се проверяват служебно
12:58 / 23.02.2026
Бойко Борисов: Тези избори няма да са честни
12:43 / 23.02.2026
Гюров кроял кабинет още "преди да знае", че ще е служебен премиер...
12:45 / 23.02.2026
Служителите в държавния сектор получават средно с около 13 процен...
12:26 / 23.02.2026
България е дъното в Европа, средното богатство е едва 48 хиляди е...
12:04 / 23.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
17:59 / 21.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS