ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Цицелков: Аз съм първият министър в най-новата история на България, хвърлил оставка по морални причини
Гюлов прие оставката му след разговор между двамата в Министерския съвет, а президентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаването му.
"Аз съм първият министър в най-новата история на България, хвърлил оставка по морални причини. Това е нашият нов морал. Не защото съм виновен, нямам някаква забрана или присъда, което да ми пречи да изпълнявам какъвто и да е пост, но просто почувствах, че тази атака ще навреди на правителството ни, на нашата обща мисия“, каза в ефира на bTV експертът по организация и провеждане на избори.
Стоил Цицелков потвърди, че през 2011 г. е бил осъден за шофиране след употреба на алкохол.
"Единственото нещо, за което съм осъждан, действително грешна преценка на младостта, е случай от 2011 година. Това е единственото нещо, за което аз се чувствам виновен“, заяви той.
По думите му тогава е бил спрян от полицията, оказал е "пълно съдействие“, а съдът му е наложил пробация, тъй като е бил с чисто съдебно минало.
"Качих се в автомобил след употреба на алкохол. В моя автомобил. Бях спрян и санкциониран. Това доведе до осъдителна присъда за пробация“, каза Цицелков.
Той подчерта, че наказанието е изтърпяно, а по силата на реабилитацията свидетелството му за съдимост в момента е чисто. "По българското право не би трябвало ние това да обсъждаме тук“, добави той.
Цицелков изрази съжаление и тъй като е Сирни заговезни, когато се иска и дава поршка, поиска прошка: "Действително съжалявам. Искам да поискам прошка от хората, които са се почувствали обидени. От хората, които са загубили близки.“
Относно полицейската регистрация, свързана с държане на марихуана, Цицелков обясни, че става дума за младежки случай, при който до него и негови приятели е имало фас от марихуана. По думите му не му е повдигано обвинение и няма присъда.
"Това, което се говори за някакви стотици грама, че аз съм дилър, са неща, които ще трябва да се докажат в съда. И аз ще заведа дела“, заяви експертът.
Цицелков коментира и твърдения, свързани с участието му в наблюдателска мисия в Гана по линия на Европейската комисия по време на пандемията от COVID-19.
Той обясни, че е нарушил вътрешни правила за безопасност след приключване на мисията, за което му е бил наложен "стандартен охладителен период“ за работа на терен.
Това не е наказание. Това е охладителен период, който важи само за работа на терен. Аз не съм спрян да работя за Комисията“, каза той.
На въпрос дали е имало жена или непристойно поведение, Цицелков отговори: "Категорично – не. Нямало е друг човек, нямало е жена, момиче или, не дай си Боже, пингвин.“
В отговор на призива на председателя на Централната избирателна комисия (ЦИК) Камелия Нейкова да подаде оставка от Обществения съвет към ЦИК той обяви, че няма причина да го направи.
"Няма никакво правно основание, защото аз съм реабилитиран и тези юристи, които не се справят с избори, поне би трябвало това да знаят, че няма никаква причина, каквато и да е морална или друга, аз да не работя с избори. Аз и сега продължавам и все още се срещам с колегите от много различни мрежи… Аз съм единственият българин, който участва в среща на Венецианската комисия.
Той заяви, че ще продължи да работи за честни избори в България и подчерта, че никога не е получавал средства за тази дейност.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
АПИ: 405 машини са на терен!
11:24 / 22.02.2026
Корнелия Нинова: Не виждам "нова посока" в БСП
11:08 / 22.02.2026
"Възраждане": Искаме обяснение за американските военни самолети н...
10:29 / 22.02.2026
Екатерина Михайлова: Това, което виждаме в Народното събрание, е ...
11:24 / 22.02.2026
Георг Георгиев: Очевидно е в какви проблеми се замеси този служеб...
10:50 / 22.02.2026
Експерти: На "Петрохан" е имало дронове, кемпери и мотори за поне...
10:03 / 22.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Днес на 51 става една от най-красивите българки
13:41 / 20.02.2026
Половината от населението на Европа се отказва от собствено жилище
12:19 / 20.02.2026
Започна битката за 80 млн. долара в наследство
11:27 / 20.02.2026
Жена изтегли 70 000 евро от чужда банкова карта, арестуваха я
20:13 / 20.02.2026
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS